刘强东：未来5年京东技术投入会远超收入增长

11月16日消息，昨日在京东2019 Q3财报电话会上，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示。“京东技术投入连续6年大大超出收入增幅，今年是三位数增长。未来5年技术投入会远远超过收入增长，技术会是收入和利润的驱动力。”

刘强东介绍了面向2020年的京东总体战略，其中在技术服务领域全面投入，是支持京东高质量增长的重要一环。刘强东认为，无论在零售、物流还是数科，京东业务都必须建立在技术上，只有技术才能给业务带来持续的竞争力。技术会不断带动业务成本降低、用户体验提升和效率提升，技术投入的收入会给股东带来更好的回报和利益，相信2020年无论收入还是利润都会保持较好的表现。

11月15日京东集团发布的2019年Q3业绩，京东集团2019年第三季度的净收入达到1348亿元人民币（约189亿美元），同比增长28.7%，较今年一季度20.9%和二季度22.9%的同比增速，呈现出明显地持续加速增长势头，同时增幅也创下近5个季度以来新高；这其中，净服务收入达到160亿元人民币（约22亿美元），同比增长47%。

今年前三个季度，京东体系所属上市及非上市企业合计研发投入超过130亿元人民币。在技术上的持续投入使京东在零售、物流、数字科技、云计算、人工智能、物联网等领域取得众多成果。受益于大数据和人工智能技术驱动的广告收入，业务开放和价值共创驱动的物流服务收入，以及迅速增长的技术服务收入，京东集团在第三季度的净服务收入继续保持了同比47%的高速增长，净服务收入占净收入的比重稳步提升至11.9%，收入结构更加均衡。