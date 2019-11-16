视频订阅游戏订阅见多了，你见过3D打印订阅吗？

3D打印一直都是一个生产定制部件非常便利的手段，在建材，航空航天等关键工业中都发挥着非常重要的作用，能够显著降低制造成本，不过即便如此，在投资用于工业3D打印的设备时，企业往往又会顾忌这些工业3D打印系统的部署成本。为此，惠普从隔壁的隔壁借鉴到了订阅制的经验，提出了“3DaaS”，即3D打印为服务的手段。

惠普的3DaaS主要还是基于自己得力的工业3D打印硬件，基础版的订阅围绕Jet Fusion 5200、Jet Fusion 4200以及Jet Fusion 500系列3D打印解决方案，然后额外提供自动补给耗材、简化费用查询和使用情况，以及远程和现场支持。而更进阶的升级版则面向更高端的Jet Fusion 340，集成度更高并承诺提供更快的内部原型设计和成品部件生产，加快迭代。

其中Jet Fusion 5200是今年惠普主推的塑料材质3D打印解决方案，对于行业内的部件制造商、特别是汽车和工业工程设计领域的厂商而言可提升运营效率和生产力。同时，合作伙伴新发明的TPU材料用于制造柔性和弹性部件性能上佳，又可以回过头来反哺惠普3D打印服务的材料选择。

最值得提及的还是大众借助惠普的Metal Jet，用金属3D打印技术在数周时间内生产了10000多个用于汽车的零部件，而它们都是ID.3电动车的关键要素。

现在惠普希望以这个3D打印订阅模型为范例，通过形成数字化制造网络，让世界各地的客户都可以加入到这个由塑料和金属零部件提供商组成的分布式网络中来，以便随时随地根据需要快速扩大零部件生产。