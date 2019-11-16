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五部漫威新片定档，先后于2022和2023年上映

2019-11-16 14:44:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月16日消息 迪士尼最新定档了五部漫威未定名新片：2022年10月7日、2023年2月17日、2023年5月5日、2023年7月28日、2023年11月3日北美上映。

此前漫威影业已宣布、没定档的新片还有《惊奇队长2》、《银河护卫队3》、新《X战警》/变种人电影、新《神奇四侠》电影、新《刀锋战士》等。《蚁人3》也已在开发中。当然这次定档的新片里，不排除有新加入的项目或改档项目的可能。

目前漫威影片档期情况如下：

2020年5月1日：黑寡妇（斯嘉丽·约翰逊、蕾切尔·薇兹主演）

2020年11月6日：永恒族（安吉丽娜·朱莉、理查德·麦登主演）

2021年5月7日：奇异博士2（本尼、伊丽莎白·奥尔森主演）

2021年7月16日：蜘蛛侠3（汤姆·霍兰德主演）

2021年11月5日：雷神4（锤哥、女武神、娜塔莉·波特曼主演）

2022年2月18日：未定名漫威电影

2022年5月6日：黑豹2（查德维克·博斯曼主演）

2022年7月29日：未定名漫威电影

2022年10月7日：未定名漫威电影

2023年2月17日：未定名漫威电影

2023年5月5日：未定名漫威电影

2023年7月28日：未定名漫威电影

2023年11月3日：未定名漫威电影

不仅如此，漫威影业还会在迪士尼+流媒体推出限定衍生剧，每部6-8集！包括：

2020年秋季：猎鹰与冬兵（安东尼·麦凯、塞巴斯蒂安·斯坦 ）

2021年春季：旺达·幻视（ 伊丽莎白·奥尔森、保罗·贝坦尼 ）

2021年春季：洛基（汤姆·希德勒斯顿）

2021年夏季：假如《WHAT IF…?》（动画片）

2021年秋季：鹰眼（ 杰瑞米·雷纳、海莉·斯坦菲尔德）

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关键词：漫威

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