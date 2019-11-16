赚钱新方式：抖音海外版TikTok涉足电商

11月16日消息，据国外媒体报道，风靡全球的短视频平台TikTok正在测试一项新功能，这项功能可能会让TikTok进入电子商务领域并找到一种盈利的新方式，而不仅仅是向不断增长的美国用户投放广告。

TikTok正在美国市场进行一项测试，允许一些视频创作者将链接添加到分享的视频片段中。目前仅有二十多位顶尖的内容创作者可以使用这个功能。这一功能并不限于零售商品链接，其中一些用户已经开始将自己的视频链接到亚马逊平台的商品上。

TikTok发言人说：“我们一直在尝试新的方式来改善应用体验。”对于用户是如何被选中参与测试，以及TikTok是否打算在用户点击链接时收取任何费用，她没有立即发表评论。

Eugenia Chen拥有210万TikTok粉丝，她是被选中参加测试的用户之一。她上传了一段狗狗穿着自家公司制作的服装的视频，并附上了亚马逊上的产品链接。Eugenia Chen说，她没有使用自己网站的链接，因为她发现目前只能通过亚马逊的产品链接才能使用这个功能。

“有机会直接链接到自家产品是一个巨大的优势，”Eugenia Chen说，但目前她还没有办法衡量有多少人点击了TikTok视频中的链接。

社交媒体公司为了利用其庞大的受众群体，一直在通过涉足电子商务寻找新的收入来源。Instagram已经开始允许用户直接购买他们在网站上看到的物品；Pinterest能够识别照片中的商品，并将用户引到零售网站进行购买；Snap去年推出了消费者可直接下单购物的广告。

目前全球已经有10亿多人下载TikTok应用程序。TikTok已经建立了一个全球性的受众群体，并正在与YouTube、Facebook和其他网站争夺人们的注意力，并销售数字广告。

TikTok母公司字节跳动目前估值750亿美元。TikTok的中国版抖音有着更强大的电子商务功能，允许开发者在视频中列出产品清单，用户可以在不离开应用的情况下点击并完成购买。