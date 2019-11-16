NASA：长期太空飞行会让人血液倒流

NASA发布的一份报告称，太空飞行会阻碍甚至逆转宇航员上半身的血液流动。这一惊人发现对未来的长期太空任务具有重要意义。

几十年来NASA知道太空飞行对人体的伤害很大，长时间的太空任务会导致宇航员肌肉质量下降，骨骼也更脆弱。

这项研究对11名宇航员进行了检查，他们平均在国际空间站呆了六个月。研究发现，到执行任务的第50天，七名宇航员左颈内的主要静脉有停滞或倒流现象。

研究还发现，太空飞行期间一名宇航员在颈内静脉中发现了血栓，另一名宇航员在返回地球后也发现了部分血栓。

但一些专家表示，这一发现并不一定意味着长期太空旅行不可行。

“这是一个出乎意料的发现，”NASA休斯顿约翰逊航天中心心血管与视觉实验室负责人迈克尔·斯登格(Michael Stenger)说。“我们没有想到血液停滞和倒流，这很不正常的。在地球上，你会马上怀疑出现大面积栓塞或肿瘤之类的东西。”

这些发现对长期的太空任务有重大意义，比如飞往火星就需要长达8个月的时间。

“这可能是一个严重的问题，”约翰·霍普金斯大学医学院医学教授安德鲁·范伯格(Andrew Feinberg)博士说。“如果你的颈内静脉出现血栓，可能会转移到肺部，导致肺栓塞，这是非常危险的。如果这种情况发生在长期太空任务中，那将是灾难性的。”

这项研究开始于几年前，当时NASA试图调查为什么近三分之二的宇航员在空间站待了几个月后报告视力模糊或视力受损。在某些情况下，这些问题甚至在宇航员返回地球后依然存在。

斯登格和同事的任务是搞清楚失重环境如何影响上半身的体液循环。他们发现，在失重的情况下，一些宇航员的身体难以正常排水。

这就是为什么一些宇航员的脸会浮肿，因为没有重力影响在上半身循环的液体，”斯登格说。“你有时还会看到颈部或头部的静脉突出，秃顶宇航员尤为明显。”

在这项研究中，宇航员们在发射前、太空飞行后50天、太空飞行后150天以及返回地球后大约40天分别接受超声波检查，以测量左颈内静脉的情况。

太空飞行中宇航员颈内静脉开始充血，但斯登格说，他最担心的是那些血管中血流停滞的宇航员。

“如果这些血细胞不动，就开始互相粘在一起，这就是我们所说的血凝块，”他说，“当你在飞机上坐太久，你的腿可能会出现血栓。”

虽然血凝块的健康风险很严重，但这一发现并不一定会给长时间的太空旅行带来厄运。

在这项研究中，研究人员发现，当宇航员穿着下半身真空服时，血液流动会得到改善。而真空服实际上是把血液从头部拉到下肢，起到了地球上重力的作用。

专门从事航天医学研究的医生简·斯捷潘内克(Jan Stepanek)：“太空医学是一场通往极端生理学的旅程——发现我们离开地球时会发生什么，以及我们的身体如何适应。”“如果我们把人送上火星，我们需要找到合适的对策，维持他们的肌肉质量、骨密度和心血管健康。”

斯科特·帕拉辛斯基（Scott Parazynski）是一名医生，也是NASA的退役宇航员。他说：“这不会改变我去火星的愿望，但它确实增加了风险。”“不过让我感到鼓舞的是，我们可能会找到根本原因，这将是我们最终可以解决的问题。”