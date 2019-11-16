中国移动：正在300多个城市开展5G网络建设

11月16日，在2019中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动5G联合创新中心举办5G合作创新峰会。中国移动副总裁李正茂在大会致辞中指出，当前，数字经济发展已进入跨界融合、系统创新、智能引领的新时代。5G作为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、构建数字社会的新基石，发展不断提速，进入了商用部署的新阶段。

李正茂表示，中国移动自2012年启动5G研发，携手合作伙伴围绕5G场景需求定义、核心技术研发、国际标准制定、产业推进、生态构建以及应用创新开展了卓有成效的工作，有效推进了5G发展进程。未来十年，将是5G在经济社会发展进程中发挥赋能作用的关键期，也是中国科技业进一步加大投入掌握更多核心技术、能力、产品的关键期。

中国移动于今年6月正式发布“5G+”计划，提出“5G NaaS网络即服务”的新理念，其主旨就是在构建好5G精品网络这一核心基石的基础上，全面推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、安全技术等紧密融合，提供开放化、定制化的网络即服务，为各行各业数字化转型注入新的动力，真正使5G成为社会经济发展的核心驱动力量。

李正茂进一步指出，中国移动将主要从三大方向推动5G的持续发展，加强技术创新与开放合作，着力打造“5G NaaS网络即服务”创新能力。

第一，持续进行5G创新攻关，破解发展中的难题，打造全球领先的高性能、低成本、强能力的5G精品网络。

目前中国移动已在全国首批50个城市建设5G基站4万余个，在300多个城市开展5G网络建设，发布44款5G商用终端及解决方案。同时在全国开展5G规模试验和应用示范，推动实现2.6GHz产业与3.5GHz产业的“后发同至”，面向工业、能源、交通、医疗、教育、智慧城市等14个重点领域，与行业龙头企业合力打造100个5G应用创新方案。

然而，随着5G拉开商用的序幕，在从技术到产业的过程中仍面临诸多挑战。现阶段主要面临的问题包括：设备成本以及运维成本高、性能尚需持续优化、5G特色能力尚不成熟等问题。因此中国移动后续需要联合产学界合作伙伴，共同开展创新技术攻关，破解发展中的难题。一是夯实5G标准与技术体系，推动完成3GPP R16版本国际标准制定，为丰富5G的全面应用场景奠定基础；二是以实现5G网络降本增效为目标，通过创新手段携手业界联合攻关单站成本高、功耗大等产业难题；三是加快推进SA独立组网规模试验，大力推动网络切片、边缘计算等5G特色能力加快成熟；四是持续提升网络性能，加速4.9GHz频段5G端到端产业测试和部署，实现2.6GHz和4.9GHz双频段协同，着力打造覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络。

第二，深化5G+AICDE融合创新，构筑“NaaS网络即服务”新能力、新模式。

“5G NaaS网络即服务”的新理念一经提出，就受到产业界的广泛关注。构建5G NaaS的新能力，首先需要开放，打破电信行业的传统发展方式，将能力全面融入到用户的各类应用中；其次要以客户为中心，客户可以根据需求自主定制；最后，这种服务不同于目前电信服务的等签约方式，用户可以根据需要随时、随地获得，同时也可以按需灵活释放资源。

中国移动联合各领域合作伙伴在推动5G+AICDE技术融合、构建“NaaS网络即服务”新能力上开展了大量工作。

在5G+AI方面，提升5G网络智能化程度既是目前业界共识，也是中国移动“5G+”战略落地的核心要素之一。中国移动积极开展网络智能化布局，在多个标准化组织中牵头网络智能化课题，深度参与国家相关重大专项研究，研发了“九天·人工智能平台”，在网络规划、运维、优化等多个环节开展探索并在多个省份开展应用试点。

在5G+云方面，云成就了世界最大的科技公司，像亚马逊、微软等都是万亿美元级的公司，他们提供“云”即服务。云网融合已成为ICT产业发展趋势，未来“云即是网，网即是云”，云网正在走向一体。中国移动将持续加快网络云化转型，构建以云为核心的新型网络架构，打造“最懂云的网”，在5G时代面向广大用户提供一站式云网融合的创新服务。

在5G+安全方面，中国移动在构筑5G安全端到端体系及能力的基础上，积极开展区域块链研究和技术攻关。中国移动自2016年底启动区块链技术研发，在ITU发布了区块链领域的第一个国际标准，积累了40余项国内外相关专利。后续中国移动将进一步夯实网络、业务、内容、数据和终端的基础安全能力，并进一步探索5G+区块链的应用创新，为国家、为各行各业提供更为安全可靠的信息服务。

中国移动也在积极推进5G与云计算、边缘计算、大数据、物联网等新型技术的融合创新，加快推动网络云化转型、构建全栈开放的边缘计算服务能力，全力打造全球规模最大的、以5G为中心的泛在智能基础设施。

第三，强化前瞻性基础研究，构建开放合作新生态。

十九大以来，我国对科技创新提出明确要求，要推动实施创新驱动发展战略，加快建设世界科技强国。中国移动积极响应国家号召，践行央企责任，根据争创世界一流企业的相关要求，进一步增加研发投入。在立足自主创新的同时持续加强创新合作，构建产学研用协同合作的创新共同体。在原有“一体三环”研发体系布局的基础上，构建了面向外部合作的第四环，重点实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破。

中国移动率先开展与高校及科研机构的全面合作，依托与清华大学等高校战略合作框架，双方通过共同成立联合研究院、联合实验室、示范基地、创新孵化中心等创新合作形式，围绕未来移动通信网络、下一代互联网和移动互联网、工业互联网（物联网）、人工智能等重点领域，提升在应用基础、关键技术、关键工艺、行业新技术/新产品等领域的技术能力，推进“产学研用”协同创新，推进科技成果的转化及应用，构建产学研深度融合的科技创新体系和开放共享的研发生态。

面向未来，中国移动将继续秉持开放、合作、共赢的理念，深入实施“5G+”计划，加速推进5G技术创新攻关，携手合作伙伴共同打造“5G NaaS网络即服务”的新型服务能力，构建产学研用协同创新的开放生态，共同推动5G融入百业、服务大众，使5G更好地服务经济、社会、民生的发展。