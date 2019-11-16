切喉咙、插胃管…重症科学家将自己改造成半机械人

如果看过《机械战警》的电影，你可能对电影中人类改造成半机械人的场景还记忆犹新，但那毕竟只是科幻场景。但是，最近一位科学家就把自己打造成了半机械人。

身患绝症的科学家

这是一位身患绝症的英国科学家，从某种意义上来说他已经“死于”肌肉萎缩症。他声称自己已经完全完成了向世界上第一个半机械人——彼得2.0的转变。

现年61岁的彼得?斯科特?摩根（Peter Scott-Morgan）博士在2017年被诊断出患有运动神经元疾病，但他拒绝接受自己的命运，决定挑战人类的极限。他声称想要突破科学所能达到的极限，因此决定成为完全的半机器人来延长自己的生命。

幸运的是他成功了。最近，这位世界著名的机器人科学家回到了他在德文郡托基市的家，经过了24天的重症监护，现在所有的医疗程序都已经完成，他可以重新开始他的生活了。但他向半机械人的转变并没有就此结束，他开玩笑称自己逼微软安排了更多的升级。

危险而且复杂的改造过程

这位科学家在改造自己的过程中经历了一系列极其复杂、危险的操作。他需要在失去肌肉之前打造出一个非常逼真的面部化身。这个面部替身能够借助人工智能的肢体语言进行回应，他还探索了眼球追踪技术，来确保自己能够只用眼睛控制多台电脑。

在他向半机器人转变的最后一个过程中，成功地用自己的声音换取了可能长达数十年的生命。喉切除术让他失去了自己的声音，但这样做能够让他避免唾液进入肺部的额外危险。

他还接受了进一步的开创性手术，他相信这是有史以来第一次这样的手术：直接把一根喂食管插入他的胃，一根导管直接插入他的膀胱，一个结肠口袋直接插入他的结肠。这些手术能帮助他处理任何潜在的进食和如厕问题，帮助他保持独立生活。

彼得2.0成功上线

摩根博士之前将这种改造称为彼得1.0的结束和彼得2.0的开始。他在社交媒体上称：“彼得2.0已经上线。所有的医疗程序都完成了而且非常成功。所有的语音都是合成的，但最后听起来又像我的声音了。未来还有很长的研究之路要走，但我们劲头很足。”

摩根博士证实，10月10日他将用自己的声音换取了约数十年的生命。就在同一个月，他完成了最后一次医疗程序，完成了向机器人的转变手术。而且他被告知，从传统意义上来说，他已经“死亡”。但他认为自己并没有死，只是在转变。

在网站上谈到自己的转变时，他说:“彼得2.0就是半机械人，而且是迄今为止138亿年以来创造的最先进的人类生控体系统。我成为了世界上第一个完全的半机械人，几乎我的一切都将不可逆转地发生了改变。”他声称，自己与这个世界的所有的身体互动都将变得机器人化，而且现有的五感会得到增强。

尽管手术和绝症的风险重重，但他有着乐观的心态，并且视自己的处境为一个真正拥抱科学能力的机会。他在网站上称：“我们都将永不屈服，我们将继续年复一年的站着，而不是简单地‘活着’，我们要茁壮成长！”