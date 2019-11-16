杨澜获2019大数据科技传播奖领军人奖

11月16日消息，由中国科技新闻学会主办的2019中国科技传播论坛在京举行。在科技传播颁奖典礼上，知名媒体人杨澜荣获“2019大数据科技传播奖领军人奖”。

杨澜在获奖感言中表示：“我作为文科生跨界科技，使我能够更好的站在普通人的角度去理解科技，更为准确的传播科技。另一方面我以人文关怀的视角去关注科技后，更加清晰的看到科技对人们生活方式的改变。我发现科技是求真向善的，同时也是美的，大多数科学家都具有很高的人文素养和艺术追求，科学与艺术是科技的双翼。我和科技确认过眼神，我相信科技的发展能够在新时代引领我们不断向前。”

人工智能正在改变着我们的工作与生活

据了解，杨澜以“人文视角”探索科技领域，她与团队共同打造的《探寻人工智能》系列纪录片，成为人们了解科技世界的秘钥。

原本需要26人团队花费至少10天才能完成的任务，人工智能在7个小时内便完成了对数十万张图片分析；原本因意外无法站立行走的不幸男孩，如今可以再次体会自由前行的喜悦……这一切的背后，都是人工智能在改变着我们的工作与生活。

“我记得2015年，当我和我的团队小伙伴们开始策划制作《探寻人工智能》第一季的时候，我身边的很多人都在问，人工智能是什么呀，仅仅两三年后，当年我们在实验室里看到的黑科技已经深入到社会的方方面面，其速度之快、范围之广，令人吃惊……”主持人杨澜在《探寻人工智能2》开篇第1集中对人工智能的迅猛发展感慨不已。

从2017年播出第一季后，《杨澜访谈录》团队便开始着手准备《探寻人工智能2》，而该节目也在近期刚刚收官，从这档一共8集，每集30分钟的纪录片中，我们看到了一个飞速发展的人工智能时代，也看到了在面对这一变革时的各类争议，《探寻人工智能2》在记录科技发展的同时，也记录了这个时代的思想精神。

杨澜与麻省理工学院机器人DOMO握手

未来已来，如何践行好媒体人的责任担当？

人工智能的第三次浪潮汹涌来袭，并以迅雷不及掩耳之势快速渗透到了人们生活与工作的各个场景之中。据艾瑞咨询发布的《2019年中国人工智能产业研究报告》显示，2019年人工智能核心产业规模将接近570亿元，预计2022年我国人工智能赋能实体经济市场规模将达1573亿元，目前在安防、金融、工业、医疗、教育等领域的技术落地表现均较为突出。

而就在人工智能如火如荼的发展浪潮中，同样也带来了诸多问题与争议，如在医疗上，人工智能诊断出现失误，责任应该如何划分？在工业上，人工智能带来效率提升的同时，其制造的就业机会与失业人群之间的更迭如何过渡？在个人信息上，数据资产的最大化利用和合理保护之间将如何平衡？

人工智能加速发展的同时，人们渴求更深刻认识这份未知，也害怕它带来的威胁，又对它将为我们的生活带来的改变充满希冀。那么，人们该如何正确面对和适应这场变革，这不仅是个人发展的问题，也是社会的问题、国家的问题、世界的问题。因此，人工智能的探索与发展越是深入，越是需要有声音向大众、向社会做好积极的思考引导与理性探讨。

杨澜及其团队便是这样的一个“声音”，其从人工智能第三次浪潮刚刚进入大众视野开始，便注意到了这一颠覆性的发展，作为媒体人的初心与责任，使其带领团队开始着手记录这一新时代的科技革命。

纪录片《探寻人工智能2》在第一季的基础上，将探寻视角从宏观转向现实，聚焦“生活”“教育”“医疗”“出行”“机器人”“就业”“竞争”“未来”8个角度，关注人工智能在不同领域带来的场景应用与技术革新。

相比第一季中关于人工智能全面、系统的前世今生的技术介绍，《探寻人工智能2》在完成科普教育的同时，内容案例更加贴近现实生活，并引发了更为深度的哲学伦理问题探讨，也使得许多原本认为距离人工智能很遥远、没兴趣的观众，开始积极关注并思考人工智能话题。

杨澜采访Landing AI创始人及CEO吴恩达

多维关照现实，赋予冰冷科技生活温度

透过《探寻人工智能2》，我们发现原来在不经意之间，人工智能已经成为了日常生活与工作中息息相关的一部分，节目跟随人工智能技术落地的步伐，并在个人、企业、社会以及人类社会命运共同体的不同维度中展现出了对实际应用的关注，对现实世界的关照，同时也让原本冰冷的科技更有温度。

首先，对人的关照。相比第一季节目中受访者全是高大上的科技精英、首席专家，《探寻人工智能2》将镜头对准了更加多样化的个体，有借助智能软件开阔和整理创作思路的钢琴艺术家；有因为意外失去行走能力却渴望重新站立的残疾人士；有通过培训成为一名人工智能数据标注员的农村女孩……节目在采访了众多行业领军人物的同时，不乏对许多普通人的关注与记录，也见证了人工智能在普通人的出行、教育、医疗、就业等方面的深远影响。

其次，对企业的关照。相比许多被时代不知不觉推着往前走的普通人，企业在人工智能浪潮中的危机感更为直接，通过《探寻人工智能2》，我们既看到了百度、阿里、腾讯、联想、京东、字节跳动、谷歌、Facebook等中国乃至世界的一线人工智能企业和机构在该领域的布局，也有幸看到了关于奥迪、海尔等传统制造企业如何在人工智能到来之际实现转型升级的种种探索。

而后，对社会的关照。人工智能究竟将会为社会带来怎样翻天覆地的改变，相信这在许多人心中都有想象，在节目中，杨澜带我们走进了雄安新区这样一座从城市的蓝图和基建开始就具有人工智能基因的城市，为我们展现了一个关于未来智慧城市的社会缩影，一个更小的政府、一个更人性化的城市设计，这些让我们对未来社会更加充满期待与想象。

最后，对人类社会命运共同体的关照。“作为新一轮科技革命的核心技术，人工智能自身便具有开放包容的属性，在全球经济一体化的今天，每一个国家都是人类命运共同体中的一员，所以我们应该超越‘丛林法则’和零和思维，只有相互尊重和合作共赢，才是人类共同的福祉。”针对中外企业机构甚至国家之间关于人工智能的人才与技术的竞争，节目中一再表达了科技没有国界、科技进步应该服务全人类的精神。

从个人、企业、社会到人类社会命运共同体，可见《探寻人工智能2》无论是在微观还是宏观上，都正在对人工智能进行更加全面的现实见证与记录表达。

杨澜探访雄安新区

记录时代精神印迹，彰显不灭人文精神

“记录时代精神印迹”是《杨澜访谈录》团队一直以来秉持的宗旨。

在《探寻人工智能2》节目中，便不仅记录了人工智能在出行、教育、医疗、就业等不同领域的科研发展与应用成果，还将人们面对人工智能时的好奇与期待、畏惧与忐忑一一呈现，并对在这一过程中可能遇到的问题，进行了关于哲学、伦理道德层面的深入思考，进而形成了对这个剧变社会中的时代精神印迹的一种记录。

我们可以看到，节目中不仅展现了科技发展带来便利的一面，也有关于“换脸”技术、“剑桥分析事件”、信息“茧房”、“电车难题”、医患纠纷、就业迭代等种种问题与矛盾的深度探讨。节目指出，“人工智能的强大远不止改变我们的生活那么简单，事实上，它还在考验着人类的道德伦理和价值观念。”

而面对这些问题时，主持人杨澜也总能从正向给予观众或引人深思或豁然开朗的积极价值引导。

如当在未来汽车不再需要驾驶，“佐罗的马”即将变成现实，杨澜会替观众问道，“每个人对于驾驶汽车都有不同的需求，驾驶有时也是一种乐趣，从前英雄配骏马，策马扬鞭是他们的快乐，后来汽车代替了骏马，风驰电掣是驾驶者的快乐，那么在自动驾驶时代，我们驾驶的乐趣又该从哪里来呢？”

而在医疗领域，人工智能的正确诊断率、手术成功率正在超越人类医生，假如有一天机器能够行医问诊，医生又该是怎样的存在呢？杨澜对此表示：“一个医生的工作有时去治愈、常常去帮助、总是去安慰，未来人工智能可以帮助我打针吃药，但是它不能替代的是一个温柔的眼神、一张灿烂的笑脸、一句嘘寒问暖的关怀。”

无论是节目中耐人寻味的反问，还是令人解惑的开导，《探寻人工智能2》能够带给人的启发都远远超出了一档简单的科技题材纪录片。