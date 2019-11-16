软件绿色联盟大会讲师曝光：来自阿里/腾讯/华为/百度/京东/网易等

IT之家11月16日消息 今天下午，软件绿色联盟官方公布了2019软件绿色联盟开发者大会的讲师和议题，来自阿里、腾讯、百度、网易、华为、携程、360、美团等大咖将参加。

华为消费者BG开发平台专家熊小勇主要介绍DevEco平台及框架，包括软件绿色联盟应用体验标准3.0测试内容等。

游戏方面，腾讯游戏TGPA技术负责人徐士立介绍腾讯游戏TGPA，游戏性能优化的方法、思路；以及游戏内优化和软硬件协同的性能优化等。网易图形技术组组长马伟进讲解议题为遇见RT-实时光线追踪带来的手游体验革命；据了解，《遇见逆水寒》游戏是第一个业界实现的移动端光线追踪的游戏。

安全方面，腾讯安全高级工程师王葵带来软件供应链中SDK的安全隐患与检测讲解；360安全技术总监曹阳讲解移动安全攻与防。

此外还有阿里巴巴高级技术专家之羲、美团高级技术专家秦喆、携程无线研发总监赵辛贵、GameBench CEO SRI IYER、MSU Media&Graphic Lab负责人Prof.Vatolin、百度资深研发工程师蔡锐和京东前台技术服务提升部高级运维经理余珽也将带来实践和分享。

最后，据了解2019软件绿色联盟开发者大会将于11月19日在北京国家会议中心举行。