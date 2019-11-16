软银愿景2号已募资20亿美元，千亿目标仅完成零头

据彭博社报道，软银集团悄悄完成了其第二只技术基金的初始募资活动，仅达到其目标1080亿美元的一小部分。

两名知情人士表示，这家日本公司已经为第二只愿景基金筹集了大约20亿美元，以便它可以开始支持初创公司。这一募集资金的阶段是首轮融资，软银将继续募资。愿景基金发言人拒绝置评。

软银在7月表示，其第二只愿景基金将比第一只更大，后者于2017年筹集了近1000亿美元的资金，打破了纪录。这次，软银表示将获得更多控制权，承诺投入380亿美元自有资金卖，以取代沙特阿拉伯，后者是第一只愿景基金的最大投资者。

到目前为止，还不清楚第二只基金是否有任何外部投资者。原始愿景基金于2016年10月宣布，但又用了七个月的时间完成了930亿美元的首轮重要募资。

沙特阿拉伯的公共投资基金和阿布扎比的穆巴达拉投资公司分别向第一只基金投入了450亿美元和150亿美元。据彭博社报道，这两家投资机构正在重新考虑向这一新基金投入多少资金。

知情人士说，与沙特阿拉伯的对话仍在进行中。穆巴达拉最近向媒体表示，尚未决定是否进行投资。

软银表示，第二只基金也有望从苹果、微软、富士康和哈萨克斯坦主权财富基金获得投资。

软银的第二只愿景基金已经进行了至少一项投资。知情人士表示，该公司最近参与了中国在线房地产服务公司贝壳找房的融资轮。据财新报道，贝壳找房此前曾于3月从投资者那里融资了8亿美元。该公司代表尚未置评。

WeWork和Uber是软银和首只愿景基金的两项最大投资，但今年以来的表现不佳。第一只愿景基金最近的投资组合摘要显示，截至9月30日，该基金在运输和物流公司中所持股份的公允价值为311亿美元，略低于这些投资的成本。该基金房地产投资的公允价值为75亿美元，低于90亿美元的成本。

这促使这家日本公司进行了深入的研究。

软银创始人孙正义说：“我的判断存在问题，这是我必须反思的问题。”