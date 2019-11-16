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林肯飞行家正式发布，这样的豪华大七座SUV你爱了吗

2019-11-16 21:40:10来源：爱活网作者：Picca责编：嗜橙评论：

说到美系豪华车，林肯总是个绕不开的品牌，硬朗大气的设计和质感优秀的豪华感总是能俘获美系粉丝的目光。最近林肯再次发力，在中国发布了全新的中大型SUV林肯飞行家。

新飞行家有着相当明确的林肯式家族设计，星辉式中网也是林肯最近两年最热衷的设计元素之一。在头灯组方面，林肯飞行家使用了晶钻式自适应光束LED设计，除了可以实现动态的光线投射外，还能根据车行速度配合补光灯来智能调整灯光强度，比如在高速行驶状态下将灯光投射范围调整至更广阔的范围，从而给驾驶者提供更为优秀的视野以及预判空间。

而作为一款中大型SUV，林肯飞行家使用了2+3+2式的七座布局，轴距达到了3025mm，再加上5080/2022/1759mm的体型，从而给车内提供了充裕且舒适的乘坐空间，配合大量真皮包裹的内饰表现，林肯飞行家从内到外都能散发出一种浓浓的“行政车”的豪华质感。

为了提供充沛的动力供给，林肯给新飞行家配置了一台3.0T双涡轮增压发动机，最大功率为261k W，峰值扭矩553Nm。不过在燃油版之外，林肯还给新飞行家提供了全新的PHEV插电混合动力版本，同样选用一台3.0T燃油发动机，在电动机的配合下，这一混动版本的飞行家可以拥有329k W的最高功率，峰值扭矩达到了813Nm，林肯表示采用混合动力的飞行家可以将油耗控制在2.8L/100km，所以除了拥有更充沛的动力外，混动版本飞行家的经济性自然更加优越。

林肯飞行家目前已经正式上市，入门价为62.88万元人民币，混动版本售价则为81.88万元人民币，豪华品牌定位的大七座SUV，还有混动技术以及智能驾驶系统加持，想想就很诱人吧。

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关键词：林肯汽车SUV

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