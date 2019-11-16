内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

中国移动发布《4.9GHz产业与应用白皮书》

2019-11-16 23:26:18来源：飞象网作者：霏雯责编：嗜橙评论：

11月15日，中国移动和华为、中兴通讯、中国信科、爱立信、诺基亚五家产业合作伙伴，在中国移动全球合作伙伴大会上发布了《4.9GHz产业与应用白皮书》。

中国移动致力于打造5G精品网络，由于2.6GHz技术、产业和应用相对成熟，中国移动在5G推进初期以2.6GHz频段为主，同时兼顾4.9GHz频段。从端到端产业进展来看，4.9GHz成熟度相对于2.6GHz略显薄弱。可以预料，随着5G业务迅速发展，以及新应用场景（如上行大带宽、低时延高可靠性等）的出现，4.9GHz频段的技术优势和应用价值将更为凸显。为此，中国移动正在积极推进4.9GHz频段技术研发和网络试验，促进产业链成熟。

《4.9GHz产业与应用白皮书》从4.9GHz所涉及的频率特性、性能指标、应用场景、产业需求等方面出发，阐述了中国移动对于4.9GHz基本能力的探索以及对于应用场景和产业需求的思考。产业合作伙伴均表示该白皮书具有很强的战略优势和应用前景，将尽快推动4.9GHz相关产品的产业成熟，实现4.9GHz与其他频段的协同创新与发展。

《4.9GHz产业与应用白皮书》的发布，向产业表明了中国移动在4.9GHz产业与应用领域的技术判断及发展规划，旨在呼吁产业各方共同努力，加快完善4.9GHz解决方案，明确4.9GHz应用场景和产业需求，推动4.9GHz与其他频段的协同，以及端到端产业的发展。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有