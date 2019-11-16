中国移动发布《4.9GHz产业与应用白皮书》

11月15日，中国移动和华为、中兴通讯、中国信科、爱立信、诺基亚五家产业合作伙伴，在中国移动全球合作伙伴大会上发布了《4.9GHz产业与应用白皮书》。

中国移动致力于打造5G精品网络，由于2.6GHz技术、产业和应用相对成熟，中国移动在5G推进初期以2.6GHz频段为主，同时兼顾4.9GHz频段。从端到端产业进展来看，4.9GHz成熟度相对于2.6GHz略显薄弱。可以预料，随着5G业务迅速发展，以及新应用场景（如上行大带宽、低时延高可靠性等）的出现，4.9GHz频段的技术优势和应用价值将更为凸显。为此，中国移动正在积极推进4.9GHz频段技术研发和网络试验，促进产业链成熟。

《4.9GHz产业与应用白皮书》从4.9GHz所涉及的频率特性、性能指标、应用场景、产业需求等方面出发，阐述了中国移动对于4.9GHz基本能力的探索以及对于应用场景和产业需求的思考。产业合作伙伴均表示该白皮书具有很强的战略优势和应用前景，将尽快推动4.9GHz相关产品的产业成熟，实现4.9GHz与其他频段的协同创新与发展。

《4.9GHz产业与应用白皮书》的发布，向产业表明了中国移动在4.9GHz产业与应用领域的技术判断及发展规划，旨在呼吁产业各方共同努力，加快完善4.9GHz解决方案，明确4.9GHz应用场景和产业需求，推动4.9GHz与其他频段的协同，以及端到端产业的发展。