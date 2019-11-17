三星Galaxy S11相机有望获巨大优化：代码泄露全新导演模式及夜间拍照模式等

IT之家11月17日消息 早前曾有消息称明年推出的三星Galaxy S11将会在相机拍照方面取得巨大进步：除了支持[email protected]和108MP摄像头外，三星还在为其即将推出的智能手机开发许多新的照片和视频模式。近日有XDA开发者在对代码进行解析的过程中发现之前所提到的新模式将包括全新的导演视角，夜间超间隔拍摄，单拍照片，垂直全景和自定义滤镜等。

导演视角

第一个功能是Director's View。导演视角可让用户锁定视图中的对象，并选择“拉近”与被摄者间的距离，除此之外还可以“轻按左侧的缩略图并在手机的相机镜头之间切换”。听起来像三星将使您可以同时从多个相机镜头进行拍摄。

整体有点类似于iOS应用程序Filmic Pro的作用，该应用允许用户同时利用iPhone 11的双摄录制[email protected]视频。Director's View的作用更类似于这款App。

夜间间隔拍摄

第二个功能是Night Hyperlapse。除了名称和说明之外尚无更多相关的信息。它似乎是将现有的hyperlapse模式与夜间模式相结合，说明中提到用户需要保持手机静止不动，听起来更像是夜间延时模式。

单拍照片

接下来是“单拍照片”，在此模式下用户可以“开始拍摄一系列照片和短片来捕捉场景。”用户手持移动设备约15秒钟以捕捉一些照片和影片。在用户察看作品过程中，手机会提示用户何时应该放慢速度或者提示用户做得好。该模式还会弹出窗口显示“艺术家在工作……”和“这是我最好的作品……”。在手机处理完所有照片和视频后用户可以获得刚刚拍摄的照片集。

垂直全景

接下来是垂直全景图，现有的全景模式通常是水平的，不过三星的新功能允许用户上下平移手机进行拍摄，实际上这已经可以在三星手机上实现了。不过三星正准备将其纳入主要全景模式。

自定义滤镜

最后一项功能是自定义滤镜。用户可以拍摄自己喜欢的照片并将其变成滤镜。预计该功能可能需要用户将照片的某些方面（例如饱和度，曝光和亮度）转换为滤镜。

三星正在为三星Galaxy S11等其他新设备开发许多新功能，这些功能可以扩展现有功能并让手机摄影变得更加轻松，同时预计一些专业人士也会喜欢上这些新增的相机功能。三星预计后期还会向旧款Galaxy设备增加这些功能。