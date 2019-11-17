《废土3》简体中文官网正式上线，大量游戏画面及情报释出

IT之家11月17日消息 由inXile娱乐开发的《废土3》近日已在Steam上开启预购，国区售价268元。与此同时《废土3》中文官网也已经上线，官网主要向大家介绍了本作的相关设定内容以及游戏特色，同时官方还确认了《废土3》将对Xbox One X开放4K分辨率及HDR的支持。《废土3》将于2020年5月19日正式发售并登陆PC，PS4和Xbox One平台。

中文官网公开的最新情报：

这是发生在科罗拉多的一场冷战

在核弹爆炸过去一个多世纪后，亚利桑那已经奄奄一息。科罗拉多大主教承诺，如果沙漠游骑兵可以从他那三个嗜血的孩子们手中救出这片土地的话，他会拯救这里。在这款战术角色扮演游戏中，游骑兵们必须向北行进，建立一个新的基地，装备车辆，训练新兵，探索科罗拉多的敌对冰冻废墟，与当地人见面-并决定帮助哪些人。

游戏特色：

加入游骑兵…

尽情享受角色创建系统，选择技能和被动技能来支持自己的游戏风格。使用自定义或预制角色开始你的旅程，随后玩家会在沿途遇到丰富有趣的伙伴并扩展小队。

观赏异国风情…

末日后科罗拉多的核冬天与美丽的风景一样残忍不堪玩家需要建立一个强大且人员配备齐全的总部并对其进行升级，这能为生存提供所需的枪支和装备。

结识有趣的人…

尽管天气寒冷，科罗拉多还是挤满了人，有些人很友好，有些人就没那么友好。领导力、奉承和凶狠等技能可以帮助玩家解决或陷入问题。

…将他们打倒在地

废土采用了战术回合制作战系统，让玩家能够同敌人进行战斗。

游戏详情

《废土3》中玩家将扮演一名沙漠游骑兵，为了保住亚利桑那而进行了一场战役但却失败了。当时自称科罗拉多族长的人发来无线电，承诺如果玩家能做为他做件事就会得到援助，目标是从他三个反派手中拯救土地。

《废土3》是inXile娱乐出品的一款小队角色扮演游戏，内含具有挑战性的战术作战、数小时的探索，以及充满曲折、回转和残酷道德决定的故事。在单人游戏或合作游戏时，玩家可以创建一个最多六个游骑兵的小队，并根据个人游戏风格定制他们的被动技能和能力。玩家还可以拥有属于您自己的战车，战车可升级成久经沙场的战争野兽，全副武装。

Steam公开的最低配置：

需要64位处理器和操作系统

操作系统: Windows 8.1/10 (64位)

处理器: Intel Core i3-2120 | AMD Phenom II X4 960T

内存: 8 GB

显卡: GeForce GTX 750 Ti | Radeon RX 460

存储空间:需要22GB可用空间