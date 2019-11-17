《英雄联盟》S10预告片彩蛋大解析：致敬历届S赛冠军

IT之家11月17日消息 此前英雄联盟官方发布了一支宣传片，该宣传片中包含了诸多元素，其中还藏有不少彩蛋。可能是因为玩家迟迟没能发现其中的全部彩蛋，英雄联盟官方自发文详细剖析其中的彩蛋，我们来看一下吧，

以下为英雄联盟官方《致敬历届冠军，2020英雄联盟全球总决赛预告片彩蛋大解析》全文：

伴随着FPX夺得2019年英雄联盟全球总决赛总冠军，总决赛现场还宣布了一件让召唤师们激动的事情，那就是2020年英雄联盟全球总决赛决赛举办地将落地中国上海。在当天颁奖仪式结束后，现场举行了全球首次的决赛城市交接仪式，由法国巴黎市副市长Jean-Francois MARTINS先生与中国上海市文化和旅游局局长于秀芬女士完成交接。

当天发布的2020英雄联盟全球总决赛预告片中，曾在17年让世界瞩目的鸟巢远古巨龙，飞过了巴黎铁塔，飞过了东方明珠，飞到了黄浦江边，巴黎的复古感和上海的赛博朋克未来感碰撞出了别样的风味。

其实这次的预告片包含了非常多的元素，其中就有致敬历届冠军的小彩蛋。小提醒，文章最后还有一个大家热议的谜底揭晓哦。

【2011英雄联盟全球总决赛冠军FNC】

首先是第一届的冠军Fnatic，在预告片的后段，站在最前面的灰色衣服长头发男生，穿着的正是2011英雄联盟全球总决赛冠军FNC的衣服。这个男生的形象也是在致敬FNC在2011英雄联盟全球总决赛的领军人物Shushei，他也是长头发。

【2012英雄联盟全球总决赛冠军TPA】

厨师带的帽子上的徽章是2012英雄联盟全球总决赛冠军TPA的logo。

【2013、2015、2016英雄联盟全球总决赛冠军SKT】

店铺里坐着看书的人穿着17年的SKT队服外套，上面印着FAKER——这支三冠队伍的灵魂人物。视频中的同学正在看书，看书也是Faker的爱好，这里也呼应了18年《RISE》MV里Faker手捧着书出场的形象。

【2014英雄联盟全球总决赛冠军SSW】

正在奔跑上楼戴着帽子的人，一闪而过，白色外套加上白色棒球帽，代表的是2014年全球总决赛的冠军SSW。想必Dade把自己的夹克给Pawn的那一幕大家还记忆犹新，正是这件白色外套见证了新王诞生。

【2017英雄联盟全球总决赛冠军SSG】

公交站台的海报广告是一张印着银河背景，以RISE为标题的海报。《RISE》主题曲的MV讲述的是17年SSG Ambition登峰夺冠的故事。用银河（Galaxy）的背景配合“RISE”用来表示Samsung Galaxy。

【2018英雄联盟全球总决赛冠军iG】

左边踢球的人穿着印着Jackey代表JackeyLove，右边印着橙色的Cheng的衣服代表在中国被称为欧成的Rekkles，这里象征着2018英雄联盟全球总决赛iG和FNC的决赛。这里的足球场景暗示的是酷爱足球但因为受伤走上了英雄联盟道路的Rekkles，同时也选择了中国玩家给Rekkles取的外号——欧成去埋下彩蛋。

【真实存在的49路公交车】

还有一个额外彩蛋，就是片中出现的49路公交车是真实存在的，而这路公交车的其中一个站点，则是“上海体育馆”。上海体育馆其实就坐落在上海体育场旁边，片中小小地对目的地进行了修改，将终点站指向20年的决赛举办场馆。

【最后的谜底揭晓】

放了这么多彩蛋，大家一定很好奇。那究竟是谁来扮演红衣少年的呢？

不少玩家们已经联想到，这个红衣男孩其实在2014年全球总决赛的主题曲MV《Warriors》里面曾经登场，不知道大家有没有一种眼熟的感觉？

其实这个身穿红衣的男孩，并不是某一个选手，或是特指的谁，而是代表每一位渴望着胜利向往着召唤师奖杯的召唤师。他象征着一种精神和渴望，引领所有的召唤师对冠军的荣耀奋进与发起冲击。

其实预告片的主角小哥哥也是一位热爱英雄联盟的召唤师，在整个拍摄中非常地努力和辛苦，很多召唤师好奇他是什么样子，在此谍照一张附上~

2020英雄联盟全球总决赛预告片在欢迎全球的召唤师的同时，也将第一届到第八届冠军的元素囊括其中，以此来致敬。英雄联盟全球总决赛将再一次来到中国，LPL也会再次重新启程向着至高的荣耀发起冲击，一起相约2020，相约上海，让世界看见中国！