马斯克：NASA付给波音载人航天费用太高，这不公平

新浪科技讯北京时间11月17日上午消息，波音公司与埃隆·马斯克（Elon Musk）的SpaceX可能正在酝酿一场价格战，双方都希望能向美国纳税人提供向国际空间站运送人员的收费服务。

美国国家航空航天局（NASA）总监察长本周透露，该机构已为波音公司提供了额外的2.872亿美元，用于开发商业载人计划，从而减少美国对俄罗斯的依赖。

根据周四发布的总监察长报告，NASA将向波音公司支付每个座位9000万美元的费用，将宇航员带到轨道研究实验室，这一费用比SpaceX的Crew Dragon飞船针对相同服务收取的5500万美元高出39%。波音公司的单座价格也比俄罗斯目前的收费高出约1000万美元。

“这似乎不对。”马斯克在回应Ars Technica关于这笔付款的报告时发推文说，“这意味着波音在同一件事上能多拿那么多钱，很不公平。”

上周五，SpaceX没有回应是否将抗议对波音的付款或是否会寻求额外资金。SpaceX发言人詹姆斯·格里森（James Gleeson）在周四的电子邮件中说：“对我们公司而言，没有什么比载人航天更重要了，我们期待从明年年初开始安全地将NASA宇航员送入国际空间站，并从国际空间站飞回来。”

由于美国计划的延误，NASA正在考虑明年秋季和2021年春季在俄罗斯的联盟号（Soyuz）飞船上再购买两个8000万美元的座位。迄今为止，美国NASA已花费39亿美元用俄罗斯飞船运送了70名宇航员。

波音发言人约书亚·巴雷特（Joshua Barrett）在一封电子邮件中说，支付给波音公司的2.872亿美元额外资金是“公平和公开谈判”的结果。他说，波音在该项目中承担了“明显更大的前期财务风险”，这笔付款有助于确保美国宇航局具有调整发射日期所需的灵活性。

NASA负责人类探索和运营的代理副局长肯·鲍沃索克斯（Ken Bowersox）在11月8日给总监察长的回信中说，该航天局认为波音的定价“代表了任务的适当价值”。他说，没有证据支持审计师关于波音本来愿意接受更少的钱的结论。

总检察长的报告还说，NASA支付了额外的资金使波音公司继续担任该计划的承包商，而且该机构的几名官员“认为，出于经济考虑，除非波音获得更高的价格，否则这家承包商将无法继续参与商业载人项目。”

NASA在周四通过电子邮件发表的评论中补充道，该机构“并没有因为波音可能退出而给出价格”。巴雷特说，波音公司仍然“完全致力于”该计划，并对其CST-100 Starliner宇宙飞船进行了“重大投资”。

项目时间表

波音公司计划于12月17日进行首次试飞。SpaceX于2019年3月完成了其无人飞行的测试飞行，目前正在努力证明其Crew Dragon将于2020年进行载人飞行。

截至8月，NASA已花费55亿美元用于商业载人计划，该计划在2014年9月授予了波音和SpaceX合同，总价值达68亿美元。每家公司都会承担6次NASA航天任务，预计到2024年将运载48名宇航员。当时，波音公司42亿美元的奖励已经比NASA提供给SpaceX的资金多出16亿美元，总金额是基于他们对这项工作的竞价而得出的。

总检察长的报告指出，两家公司的航天器开发都经历了两年多的延误。

NASA官员表示，即使在美国航天飞机成功运行之后，他们仍希望继续使用联盟号，并将根据机组人员的日程安排要求，让俄罗斯宇航员乘坐波音和SpaceX的飞船。