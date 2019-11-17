Linux Debian 10.2发布，带来大量修复软件包

Debian 10 “buster” 的第二个更新版本发布了，此发行版主要对安全性问题进行了更正，并针对严重问题进行了一些调整。

请注意，该发行点并不构成 Debian 10 的新版本，而仅更新了其中包括的某些软件包。安装后，可以使用最新的 Debian 镜像将软件包升级到当前版本。

以下摘取部分修复内容：

aegisub：修复了从拼写检查器语言列表底部选择一种语言时崩溃的问题；右键单击字幕文本框时修复崩溃

akonadi：修复各种崩溃/死锁问题

base-files：更新 /etc/debian_version 的发行版

capistrano：修复了删除过多旧版本时失败的问题

cron：停止使用过时的 SELinux API

cyrus-imapd：修复了从 3.0.0 或更早版本升级时的数据丢失

debian-edu-config：处理较新的 Firefox ESR 配置文件；有条件地将发布节添加到 /etc/network/interfaces eth0 条目

debian-installer：修复使用 EFI 引导的 netboot 映像中的 hidpi 显示上的不可读字体

distro-info-data：添加 Ubuntu 20.04 LTS，Focal Fossa

……

详细内容见更新说明：

https://www.debian.org/News/2019/20191116

完整的镜像列表：

https://www.debian.org/mirror/list