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微软Xbox游戏市场总监：比起索尼PS5我们更关心顾客

2019-11-17 14:57:34来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月17日消息 正值微软X019大会举办期间，外国游戏媒体也对微软Xbox现任游戏市场总监Aaron Greenberg对竞争对手及未来发展的看法。

对于采访中所提到的索尼PS5，Aaron Greenberg表示微软Xbox更关注的是顾客而非竞争对手，同时他们也十分敬佩索尼的所作所为。但他也为微软能够开发出世界上性能最强的主机而骄傲。他表示微软目前正在努力发展游戏工作室且已经初具规模。同时微软还在利用xCloud这样的项目不断进行创新：比如和日本开发商联手打造的《如龙》系列、XGP上更多《最终幻想》、《王国之心》系列，这些产品都需要广泛听取顾客的意见和建议。

对于微软Xbox性能最强游戏主机定位的问题Aaron Greenberg表示不同的客户群有不同的目的。微软的目标就是当用户在为“我该在哪里玩使命召唤？”之类的问题犯愁时想到Xbox One X能够带给他们最好的体验，因此高性能是有意义的。同时Aaron Greenberg认为Switch是一款很奇妙的设备，他自己也有一台。

与此同时Aaron Greenberg还就自家游戏新作《龙鳞化身》被取消一事做出解释，他打了个比方称团队希望将所有美好的东西放到一个篮子里，但是这件事并没有按照团队预期的方向发展。他最后还表达了对团队的敬意并希望这只是一个例外。

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关键词：微软Xbox One X索尼PS5Aaron Greenberg

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