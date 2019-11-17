YC中国今日举办首届路演日，创始人兼CEO陆奇做开场演讲

11月17日下午消息，YC中国今日举办首届路演日，其创始人兼CEO陆奇做开场演讲。

这是Y Combinator于2018年8月15日进入中国，形成本地化创业营方案的首次成果展示，22个团队的创业项目入选。陆奇在演讲中表示，中国的早期创业机会很多，拥有巨大的发展空间，但是需要一个更加坚实，更为技术驱动的生态。

“为了更好更持续地投入中国的早期创业生态，支持中国的创业者，特别是加速他们创新，我们成立了中国早期创业生态中的一个新物种，名字叫奇绩创坛。”YC中国创业加速器是奇绩创坛的核心产品，今日展示的项目可以说是它的一份答卷。

据介绍，本次2019年YC中国秋季创业营共收到超过1700份申请，最终入选22家，录取率为1.29%，涉及领域包括人工智能、医疗、企业中台管理、无人机、农业、水产、动漫、教育、母婴、旅游、健康等。其中有超过80%为技术驱动型，9家公司年营收超过1000万元，创始人平均年龄为34.6岁，接近26%的创始人拥有博士学位。

陆奇表示，相比美国YC选择的创业者来讲，这一次入选YC中国的成员更有经验，创业阶段也更为成熟。陆奇同时宣布，下一期奇绩创坛YC中国创业营正式开始招生。

在陆奇演讲环节，美国YC的前任与现任总裁——Sam Altman和Geoff Ralston也分别通过视频表达了祝福。Sam表示，创始人所做的工作是世界上最重要的事情。Geoff向参加路演日的创业者讲到：“你们在创业营中取得的丰硕成果将使你们在未来的中国和世界赢得更多的机会”。