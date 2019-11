张磊：我们要在年轻人心中撒下“异想天开”的种子

11月17日下午消息,在2019未来科学大奖颁奖礼现场,未来论坛理事会轮值主席张磊,对众多放弃周末补习班到场的中学生和家长说,“科学所代表的理性、好奇、求真精神,则是需要我们每个人终其一生去研习的必修课。”,他在致辞中强调,未来论坛创立的初衷,就是希望撒下异想天开的种子,让大家更好地享受科学的乐趣。

一年一度的未来科学大奖由民间科学公益组织——未来论坛在2016年创设,迄今已发展为最有影响力的民间科技奖项之一。高瓴资本集团创始人兼首席执行官张磊,不仅是未来论坛理事会轮值主席,也是未来科学大奖“生命科学奖“捐赠人。张磊介绍了四位未来科学大奖的新晋得主,他们是:密码学家王小云女士、实验高能物理学家王贻芳先生、陆锦标先生,以及生物化学家邵峰先生。张磊表示,这几位都是当今科学界最卓越的大脑。他们分属不同的领域,却又同样站在了探索宇宙、认知自我的边界上。

以下为致辞全文:

各位尊敬的科学家,各位来宾,大家下午好!

我是未来论坛理事会的轮值主席张磊。欢迎大家出席未来科学大奖的颁奖典礼,特别要欢迎来自北京十多所学校的中学生朋友。我估计,很多同学放弃了周末的课外班,来到这里。我跟同学们保证,也请家长们放心,你们一定不会后悔。科学,是最好的课外班;而科学所代表的理性、好奇、求真精神,则是需要我们每个人终其一生去研习的必修课。

如果说,科学发展带来的知识和信息密度,决定了人类文明的程度。那么,此时此地,我们颁奖典礼的现场,可能是“文明”程度最高的一个所在。今天,这里汇聚了近百位顶尖的科学家,也有众多来自科研院所、高校的青年才俊,更有四位未来科学大奖的新晋得主,他们是:密码学家王小云女士、实验高能物理学家王贻芳先生、陆锦标先生,以及生物化学家邵峰先生。这几位,都是当今科学界最卓越的大脑。高瓴的一位同事说,看了他们的故事,感觉自己是来这个世界凑数的。请允许我在这里,再介绍下他们创造的奇迹:

王贻芳先生和陆锦标先生,通过最小的物质结构,去探索宇宙的起源和秘密,“仰观宇宙之无穷,俯究万物之运动”;

王小云女士,用和宇宙对话的语言——数学,去破解一个又一个顶级密码,以无穷之数问万物之象;

邵峰先生,研究另一个神奇的宇宙——人体自身,观测细菌和受体之间随时发生的“星球大战”,“一物从来有一身,一身自有一乾坤”。

他们分属不同的领域,却又同样站在了探索宇宙、认知自我的边界上。天文学家、科幻

作家卡尔·萨根说:“你我皆为星辰之子,每一个细胞,都书写着整个宇宙的历史,当你凝视自己,也望见了宇宙的轮廓。”推动人类文明前进的,从来都是我们人类与生俱来的对真

理、对未知世界的好奇心和求知欲。

为什么要研究基本粒子?因为希格斯粒子就在那里。

为什么要探寻人体炎症反应?因为受体蛋白就在那里。

为什么要研究数学?因为,妈妈从小就告诉我们,学好数理化,走遍天下都不怕。

开个玩笑。因为以数学为代表的基础科学,代表的是我们对最终极的宇宙真理和自我极限的探索。

所以,向未知世界开疆拓土,不断重构我们认知体系的科学家,就是这个时代的英雄和先知。而我们,都是科学的追随者和信徒,感受理性精神,沐浴科学之光。这次大奖周,我们集结了历届获奖者与国际知名艺术家,共同创作了“物演——科学观与艺术观”主题展览。我们不仅要倡导科学,感受艺术,还要让“科学和艺术在山顶重逢”。当科学回归本质,我们就有机会以第一性原理去发现科学之美,领悟科学之美,像文艺复兴时期一样,艺术激发科学进步,科学让艺术大放异彩。今天杨振宁先生也在座。他曾说过,科学之美是“无我”的美,艺术之美是“有我”的美。未来论坛就是希望在两者之间搭建桥梁,在认识世界与自我中,窥见天地大美。

美国诗人爱默生告诉我们,“Men love to wonder, and that is the seed of science.”

(人们总是爱异想天开,这就是科学的种子。)我们创办未来论坛的初衷,就是希望撒下异想天开的种子,让大家更好地享受科学的乐趣。Science is fun,science is cool!

谢谢大家!