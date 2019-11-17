网易丁磊回母校发表演讲：全班倒数第六但未曾放弃

11月17日下午消息，网易CEO丁磊16日出现在了母校奉化中学的新校区迁入仪式上，分享了自己11年“惨痛”的学习经历。丁磊坦言，自己是个不务正业的学生，但对兴趣的投入，让他终身受益。

对于偏科，他建议大家改变看法，借鉴西方教育“专才”培养的思路，以短补长，而不是以长补短。丁磊也自曝，高一时在全班倒数第6，但未曾放弃，最后考上了重点大学。据学校透露，丁磊在高三下学期，数理化生物英等科目从六七十分突飞猛进，提高到生物化学96分、数学99分，将近满分，讲述了一段学渣逆袭的励志经历。

回忆创业历程，丁磊表示，“创业20多年到今天，关于互联网的知识都是自己学习的。”在他看了，保持终身学习就不会落伍，也不会心力憔悴，这个时代会犒劳终身学习的人。

在演讲中，丁磊还分享了他与巴菲特吃饭的经历，称“吃饭的时候，肯定不是去谈这个饭好不好吃，大家都会带着问题去问他，去当面请教他，怎么看一个企业的价值？怎样有作为？这就是一个学习的过程。”

丁磊向现场的学生们建议，“一个人不管贫穷和富裕，都应该学习认清这个世界，更新自我。如果说，这世上有什么习惯是值得你坚持一辈子的，那就是终身学习，保持好奇心。如果你有好奇心的话，会促使你更主动地终身学习。”

以下为演讲全文：

尊敬的校长，各位老师、同学们，大家下午好。

其实，很久以前高书记（注：奉化区委书记高浩孟）就邀请我说有没有机会，在奉化中学搬到新址的时候给同学们讲一讲，我说好。今年2月份，我就已经到这个校区踩过点了，我觉得能够在这么环境优美的地方读书，是一件很开心的事情。

我对奉化有非常多美好的回忆。1971年，我在奉化读书时，奉化总共有三个小学、两个中学。在11年的读书生涯里，把这五个学校全读遍了。

读书给我留下什么印象呢？其实很痛苦，极为痛苦。（笑声）我读小学的时候，我记得第一个小学是三小，读了一年半以后，因为三小要拆了，莫名其妙被并到了一小，那个在城东。后来，我家从城东搬到城西，又读了二小。等我在五年级小学升初中的时候，那时候有两个中学可以选，一个是锦屏中学、一个是奉化中学，我去了锦屏中学读书。

那时候，我心理压力很大，因为锦屏中学从来没有人考上过大学。（笑声）我1986年去锦屏中学的时候，我爸爸是大学生，他特别喜欢我，那时候他也跟我说：要不努力下，把我弄到奉化一中去。我说不用，我还有一次机会。在初中转高中的时候，我终于考到了奉化中学，和在座的老师、同学们成了校友。

考到奉化中学以后，我其实成绩并不好。那时候我们班上有54个同学，我是全班倒数第六名。印象最深刻的是我的班主任，把我们最后倒数六名同学拉到教室门外骂一顿，他说：你们拖了我们班的后腿，这个印象很深刻。

本来我以为考上奉化中学以后可以放松一些，因为那时候大家说：考上奉化中学，一只脚已经踩到了大学的门槛里面。但很遗憾的是，那时候大学的录取率是在22%左右，不像现在那么高。倒数第六名意味着什么？两只脚都不在门槛里面，考上大学还是很难的。

我们那个时候，工作都是国家分配，你如果没有读好书的话，基本上没有什么选择。这使得对我来说，能不能考上大学、考到一个好的大学变得非常重要。很幸运的是，我从班上的倒数第六名，经过每一个学期不停地努力、不停地努力，在最后考大学的时候，考到了高中读书时最理想的成绩，全班第十名。然后我又以比重点分数线多一分的成绩考上了一本，以多一分的机会去读了最喜欢的大学，成都电子科技大学。当时，我松了一口气，终于把这十一年痛苦读书的过程给迈过去了。

但是回想这十一年，我也在想：什么样的事情造成了我读书那么痛苦？

我想跟大家分享一下。印象中，我高考语文是不及格的，如果再有一门不及格，我连大学也考不上。很不幸，高考时，我化学有一页纸忘记做了。刚刚看到学校送的当年的成绩单，我高三最后一个学期的化学成绩是96分，但我记得我高考化学成绩是69分。那时候，考大学三天连着考七门课，化学是在当天下午考试。当时考完以后，我心理压力极大，觉得最后一页没有做，会不会考不上大学。很幸运的是，分数线下来以后，我比重点分数线高了一分。很幸运。其实，多一分跟多二十分是一样的，因为我只想去那所大学。

所以，我到了大学以后非常开心，因为大学实行学分制，有必修课也有辅修课。在电子科技大学的四年大学生涯，是我最开心的读书时光。

在大学里，我超出了学校对我们学分的要求，学了很多辅修课的专业知识。那时候我去图书馆学习就有个习惯，一定要读原版的材料。在大学最后一年的时候，我读到了《Byte杂志》上写的互联网。其实那时候我们还不叫“互联网”，而是说有一群电脑可以连在一起相互通信，电脑和电脑之间信息传输的速度非常快，就这么一个概念。我在毕业的时候就想说，如果有机会的话我一定要去体验一下这个网络是什么东西。

其实，我想跟大家分享的是，我们班上比我学习优秀的人非常多，不止一个，是几十个这样的规模。像我们班上前十名的同学，后面我们也有联络，但我感觉大家好像在事业上都不是那么如意。我就在想，为什么这些人到了社会上跟我有很大的不一样？（掌声）他们的学习比我好，应该说能力比我强，为什么有这种差异存在呢？

我后来觉得，其中有一条，因为我是从小有兴趣的人。我非常感激我的爸爸，他是一个热爱电子的工程师。我爸爸在我6岁的时候就开始逼我每个月和他一起阅读杂志。那时候家里一共三本杂志，一个是《大众科学》、一个是《无线电》、一个是《科学画报》。每次看杂志，我爸爸就跟我分享说，世界有哪些技术正在影响和改变整个人类社会。

有一次，我记得是1977年，也就是我6岁的时候，我爸爸看到《无线电》杂志上有张电路图，教大家怎么做一台电视机。我是亲眼看到他去买零件，去向别人请教。于是，我们家有了那个年代奉化镇上第一台电视机，那是一个9英寸的电视机。这个给我印象非常深刻，也让我一辈子难以忘怀，是他培养了我对电子的兴趣。

后来到1983年，我非常感谢奉化有个青少年宫办了一个兴趣小组，叫“无线电兴趣小组”。当时我就报名参加了这个小组，做了一个六管收音机。那时候很多家长不理解，你一个小孩子不好好把成绩弄好，反而去学习无线电这些东西，有什么价值。但对我们家来说，这是一个非常重要的，可以去理解整个电子世界是怎么运作的机会。

这种兴趣、这种求知欲，后来我一直终身保持。到现在，我每天晚上一有空会抽出时间来看三本杂志的摘要，一个是《Nature》自然杂志，一个是《CELL》细胞杂志，一个是《Science》科学杂志，然后去理解这个世界上那些创新的东西对今天的改变。

因为有这样一个兴趣，我在奉化中学的时候，也会在读书之余，在学校的电脑上用Basic语言写游戏程序。总体而说，我是一个比较不务正业的人，喜欢为自己的兴趣投资很多的时间和精力。

所以，后来我在工作中，看到很多人来网易工作，不是因为兴趣，只是把工作当作一种谋生的手段。我有时候会很疑惑，你为什么不能把自己的工作当作一种兴趣？你的兴趣又在哪里？其实今天，很多毕业生来网易找工作的时候，我发现在他们身上找不到兴趣这两个字。他只是说，爸妈要求，我想找一份工作，想稳定。

但是，这个世界上很多真正成功的人，都是兴趣驱使的。我曾经在一本杂志上看到过罗大佑的故事，大家知道罗大佑是优秀的音乐人、是歌手、是个词曲作家，但他其实原本是个放射科的医生。那时，我体会到了爱因斯坦的那句话——兴趣是最好的老师。

今天很多同学都会面临一个问题，偏科是不是一件好事情？我自己很长一段时间也在思考今天的教育，因为我自己有一个比较痛苦的读书经历，我更希望我的孩子能够读得轻松一点、开心一点。我看到，我们的东西方教育有一个差异，中国很多课程设计，都希望你能够全面发展。但在国外，更希望你在某一个方面出类拔萃。我在读高中的时候，数理化基本是全班前三，但是语文一直不好，英语马马虎虎，所以并不是一个很全面发展的人。但因为对数理化有无限热爱，一直很受益。

这里还可以跟大家分享一个经历。我到电子科技大学以后，有一年大学物理极为难考，班上只有三个人及格，剩下27名都不及格，但我一个人考到了85分。我没有用多长时间复习，只是随便看看书，就理解了里面的内容。（掌声）

所以，我自己也希望大家可以改变对偏科的看法。像现在学校里的考试都设置了满分，很多人读书的目的，就是在补差距，比如数学120分满分，你考97分，那就要想方设法地为这23分差距努力。我个人建议，如果你是真的很喜欢物理、化学，那么请你更多地投入在这门功课上，一路攻克，一直往前走。

对于学习过程，我还想分享一样东西，就是学习方法。我曾经生物考得很差，经常班上倒数。那时候，我妈一个朋友的小孩经常考班上第一名、第二名，我妈妈跟我说：要不要找一个时间跟他聊聊，看看他读书有什么秘诀。很幸运的是，这个同学给了我一生中难以忘怀的启发。我大概跟他聊了1个小时，聊完以后，我如梦初醒，找到秘诀，在以后的所有的生物考试里面，我几乎可以不费吹灰之力，考到近满分的成绩。（掌声）

这里，同学们肯定会想，这个人到底传了什么秘诀？这个人跟我说：生物其实很好学，根本不用背，随便听一听，考试基本满分。我问，你是怎么做到的？他说，你在上生物课之前，要把课程内容认真读一遍，脑子里面想这个细胞、细胞核、草履虫都是怎么一个形象？每一个零件是怎样的关系？要在脑子里放电影一样放一遍，然后问自己有哪些没搞懂。当你带着这些不懂的问题到课堂上去听，听完以后基本都能理解。

我觉得，其实他教我的这套方法就是，对于任何知识的理解都要有一套逻辑，逻辑是最主要的。没有逻辑，光死记硬背是非常难掌握的。

在这个同学告诉我这个方法以后，我把它应用到了物理等等所有的学习中。只要是有逻辑的课程，我学习起来基本上非常轻松。当然，很多要靠死记硬背的东西，我还是会掉链子。比如：英语、语文。（笑声）在逻辑开启了我的学习之路以后，我觉得在我们的学习里面还有一个很重要的秘诀要跟大家分享，就是要脸皮厚。

我在读书的时候发现，成绩优秀的人，他不愿意问别人问题。但恰恰我是一个脸皮比较厚、成绩比较差的人，所以后来我在大学和工作当中，我会不停地向身边优秀的人去请教各种问题。“不耻下问”，这是老祖宗留下来的一句话，我非常欣赏。人在江湖上行走，有机会一定要多跟别人请教。

像我大学毕业的时候，是没有人教给我互联网的，老师也没有教过。除了在《Byte杂志》看到的文章外，我是有一次看广告，看到在北京有人架了BBS。那时候，很幸运在宁波邮电局，我可以免费地打长途电话，我就马上打电话去问他：这个东西是真的吗？可不可以教我一下？

所以，如果说，在今天，学习是一件需要终身努力的事情，那么在学习方法上，首先第一个是要有逻辑，第二个就是要不耻下问，跟身边最优秀的人学习。还有一个就是，认准了方向之后永远不要放弃。我之前说过，我刚进奉化中学读书的时候，是倒数第六名，后来，我就靠每个学期不停地进步，不停地进步，最后有机会考上大学。如果没有中国的大学教育，今天我估计不会有这样的发展。

除了在学校里读书，我想和大家分享的是，即便离开了学校，你也要保持终身学习的热情。很多人说：人为什么要一辈子不停地学习？我想，学习可以让你更从容地理解这个时代，并且和这个时代相处。因为学习，你不会落伍，你会和优秀的人永远在一起，齐头并进，分享探索世界的乐趣。

我创业20多年到今天，关于互联网的知识都是自己学习的。我记得，当初为了借三本PCPIP的书，我要坐4个小时的火车，从宁波跑到杭州，还得请人家吃饭，最后书借回来以后只能看一个礼拜。在那个礼拜里，我做了无数的笔记，因为那是我的兴趣，那是我的热爱。后来，我在互联网创业过程中，我也没学过管理，所以我去中国商学院读管理。每次遇到问题，我都会去看其他优秀的企业、其他优秀的老板会怎么解决这个问题。

所以，我认为，当你能保持终身学习的时候，你就不会落伍，你也不会心力憔悴。我们有句话说，这个时代会犒劳终身学习的人。美国有位投资大师巴菲特，我有几个朋友请他吃过一顿饭。（笑声）当然这顿饭很贵，上百万美金。吃饭的时候，肯定不是去谈这个饭好不好吃，大家都会带着问题去问他，去当面请教他，怎么看一个企业的价值？怎样有作为？这就是一个学习的过程。

所以，在这个问题上，我想和大家分享的是，一个人不管贫穷和富裕，都应该学习认清这个世界，更新自我。如果说，这世上有什么习惯是值得你坚持一辈子的，那就是终身学习，保持好奇心。如果你有好奇心的话，会促使你更主动地终身学习。

最后我想说，今天，我们在学校学习所有的东西，都是有教材，都是有标准的，老师上课讲什么，考试考个好成绩，你排第几，大家一目了然。但是到了社会上，其实，市场上的竞争是没有公式的，也没有标准答案。如果你想要在未来的社会竞争里胜出的话，第一是要找到自己的兴趣，第二个，还要有终身学习的热情和追寻梦想的勇气。我希望大家能够一直保持热爱，保持勇气，保持终身学习的态度和精神。在未来的路上，脚步不停，大放异彩。谢谢！