杨振宁：对自己工作有兴趣才是最好的养生之道

11月17日下午消息，2019未来科学大奖颁奖典礼今日在北京中国大饭店举行。颁奖礼现场，邵峰、王贻芳、陆锦标、王小云4位科学家获颁2019未来科学大奖。杨振宁出席颁奖典礼并接受主持人的采访。

他提到，19世纪末年在瑞典设立诺贝尔奖，这是一个非常有远见的事情，诺贝尔基金对整个世界科学技术的发展以及对每一个人的生活都有巨大的意义。今天听到未来科学大奖要变成一个永久的基金，这同样是一个非常有远见的事情，将会变成伟大中国梦的一个重要成员。

当杨振宁先生被问到养生之道时，他说自己实在讲不出来，自己并没有特别的养生之道，就是对自己的工作有很大的兴趣，所以常常有事情可以做，在身体有问题的时候，要尽力去坚持去努力拼搏。

未来科学大奖是中国第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项。数学与计算机科学奖涵盖涵盖数学与计算机学科相关的基础和应用研究，单项奖金100万美元，由丁磊、江南春、马化腾、王强捐赠。

作为民间科学奖项，未来科学大奖关注原创性的基础科学研究，奖励在大中华区取得杰出成果的科学家（不限国籍）。奖项以定向邀约方式提名，并由优秀科学家组成科学家委员会专业评审，秉持公正、公平、公信的原则，保持评奖的独立性。