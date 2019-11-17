最近一段时间，区块链话题又站在了风口之上。

随着区块链在10月下旬再次被“热议”，有关管理部门近日已经开始表示，将积极参与制定区块链有关国家标准，积极参与区块链国际标准化的发展进程。与此同时，区块链概念股应声而起，相关概念股企业从原来不到50家，增长到1000余家。有媒体统计，超过1/6的A股上市公司公布了其与区块链有直接或间接的关系。

这一切，自然被币圈的投机者和发币机构看在眼里，同时希望趁机狂欢一场、再掀波澜。然而，随着央媒对“区块链不等于比特币”的报道出台，监管部门也开始通过备案清单“淘汰”炒币企业。

有分析人士指出，央行即将推出法定数字货币，过往民间的各种虚拟货币基本上确定“凉凉”。因此，在一系列区块链利好消息推出后，部分币圈创企、创客则开始为“凉凉”琢磨着转型。

从业者逃离“韭菜圈”

“各位朋友、同事，本人于今天正式离职原公司，望周知。”

11月5日，在发了这一则朋友圈之后，郑勇（化名）似乎松了一口气。他告诉懂懂笔记，自前年年初加入现在这家虚拟币研究机构，成为机构联合创始人兼运营总监后，自己心脏的“振幅”远超过去十年的职场生涯。

郑勇坦言，所谓“研究”机构，指的并非钻研虚拟货币的使用场景、应用价值、技术底层。而是像所有的虚拟币创企一样，借助以太坊发一款虚拟货币，并通过发布会、宣讲会的炒作，吸引投资者投资。

“如果说，和大多是发币机构有什么不同的话，那就是公司至今还没有跑路。”尽管如此，他心里却跟明镜一样，如今公司的经营全靠“忽悠”在维持，“你想想，既不是能避险的主流虚拟币，又和任何产业没有挂钩，增值？呵呵……”

“这行业说是投资回报高，尤其是区块链被扶正后。但最近有媒体说，正规军来了首先就是剿匪。我觉得，尽早离开才是上策。”心知自己从事的工作类似“匪”类，于是郑勇下决心在被监管机构淘汰之前，先自我淘汰。

实际上，他所在的机构从今年3月份开始就频遭投资者抛售虚币，资金链已出现了问题。“我辞职前就想了，现在转行应该是最佳时机，我身边有不少币圈的熟人都已经转行了。”郑勇回忆，熟悉的币圈朋友开始离职和转行，早就已经出现了。

第一波离职潮是在2017年。当时七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将ICO定性为“非法公开融资”并被叫停。至此，一部分发币机构开始走入地下，悄悄发币募集资金，并在“捞一笔”之后陆续“跑路”。

不少从业者自此陆续转行，“2018年上半年应该是币圈人转行最多的一年，原本朋友圈里都是在说虚拟币、技术，突然间就冒出了好多保险、培训、留学广告，还坚持留在币圈的没几个人了。”

如今，币圈人士大多明白，国家开始支持区块链技术的发展，央行有可能会发行法定数字货币，这对于民间“非主流”的虚拟货币来说简直是末日。有从业者为“避险”而彻底出圈，但是也有一小部分从业者想在区块链市场中“再搏一次”。

转型区块链培训

“目前虚拟币投资业务已经和公司剥离了，我们现在是独立运作。”

以求职者身份，懂懂笔记来到位于深圳明田路的上一家区块链技术企业面试。根据网上的资料显示，该企业在今年6月份曾经举办过几场区块链技术沙龙，并推广过ICO公开募资。

然而，当问及ICO业务时，人力资源负责人赖小姐却表示该业务已经完全由一家“独立公司”承接运营。耐人寻味的是，她所说的独立公司是今年的九月份才成立的。

“肯定是业务发展壮大才独立的呀，现在我们这边主要是做区块链培训为主，你看到的这个职位是培训部推广专员。”她告诉懂懂笔记，从年初开始，公司高层一直看好区块链技术应用前景。尤其是国家支持区块链发展，未来一定会有大量与区块链技术相关的企业诞生。因此，行业对于区块链技术人才的需求也会不断增加，“这也是我们转型区块链技术培训的初衷，人才是基础。”

据赖小姐介绍，公司最近开始大量招聘熟练掌握Golang、JAVA、C++等主流开发语言的程序员，用于储备培训师资。同时，计划筛选一部分熟悉主流算法和区块链框架的工程师，近期就开始授课培训。“应该是下月初吧，公司就会正式推出区块链技术培训课程，开始宣传和招生。”

交流中赖小姐透露，不少从事区块链金融（发币）的企业都有区块链技术班底。因此，在区块链行业的利好消息之下，有部分企业摩拳擦掌打算涉足培训行业，“所以我们公司管理层一直说宣传要走在别人前面，要做区块链培训行业的北大青鸟。”

懂懂笔记在搜索引擎上输入“区块链培训”，一共出现了480余万个相关搜索结果。经过简单的分析后发现，除了专业研发培训机构之外，有不少区块链资讯平台、区块链金融机构也都涉足相关培训领域，争相做起了“链学院”。

目前，这里面有多少家曾是发币机构无从知晓，但大量的区块链技术培训机构让人联想起当年的程序员培训。有媒体报道，这股区块链技术培训热似乎已经火热铺开，各类推广和宣传已经在网络、街头广告上蔓延开来。

如果说培训还算是“务实”的话，那么有些机构在“务虚”的道路上已经无法回头。比如，第三方行业服务机构。

“务虚”的机构继续讲故事

“不管（涉足）区块链什么领域，都离不开白皮书和商业路演吧？”

小金曾在广州一家区块链金融机构的华南分部从事路演策划、资料编撰工作，他告诉懂懂笔记，他所在的这家机构，曾在过去几年承办过不少ICO发布会、投资者沙龙和募资路演。

然而2018年初开始，类似的市场需求便少了许多。他们编撰区块链相关的白皮书，也从过去的每月两、三套，减少到每季度一、两套。“明显感觉区块链企业在减少了。”

“很多企业在ICO时，都是打着区块链的旗号，实际上都是资金盘那些套路。”小金表示，他了解到一年多来有不少发币机构都“下沉”了，“都是悄悄地、小范围地ICO，主要是在三、四线城市和下沉市场收割剩余的韭菜。”

业务减少，管理层也在计划裁减部分工作岗位，准备开始“过冬”，小金也开始为自己的工作着落发愁。没想到，10月底媒体传来“国家扶持区块链发展”的利好消息，“我当时看到新闻时的第一想法就是，我应该不会失业了，大量需求在路上。”

小金告诉懂懂笔记，利好消息一出，不少上市公司都争相与区块链扯上关系，行业热度也随之暴增。在他看来，自己公司的业务也必然会迎来大幅增长。“你想啊，那么多企业想与区块链扯上关系，就必须寻找懂行的团队进行包装，包括撰写商业计划、融资计划。那些从事区块链教育培训的，也要宣传推广以及招生。大家都要讲故事、做包装嘛。”

小金猜测，未来半年时间里应该还会有大量投资机构聚焦区块链领域，寻找有潜力、值得投资的区块链项目、初创公司，“一年前创客融资说是做区块链的会被骂骗子，以后估计又要被当成‘祖宗’供起来了。”

【结束语】

有观点认为，区块链“扶正”会让真正聚焦区块链技术的企业获得新生。但是也有声音警示，在国家真正将区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，为各行业切实赋能之前，一大批浑水摸鱼者或将再次借机“兴风作浪”。在此期间，什么是真金白银，什么是套路诡计，你是否能够看得一清二楚？