波士顿动力CEO：租台“机器狗”每个月人民币几万元

“人工智能”一词最近流行起来之前，人们提到AI，通常联想到的是某种机器人。而波士顿动力公司(Boston Dynamics)正是机器人领域最知名的公司之一，这很大程度上要归功于公司发布的视频。在近日举行的2019年度网络峰会上，波士顿动力公司CEO马克·雷伯特（Marc Raibert）和媒体谈及了公司的各类话题。

雷伯特谈论了波士顿动力目前重点关注的三个机器人，分别是“今天”的Spot、“明天”的Handle和“未来”的Atlas。在采访中，他还讨论了当前的客户，潜在的应用，人工智能，计算机仿真，当然还有视频平台上疯狂传播的那些轰动视频。

“今天”的Spot

▲图：波士顿动力的Spot机器人

对雷伯特来说，所谓“今天”指的是持续到未来一年左右的这个时间段。之所以说Spot是“今天”的机器人，因为波士顿动力已经在6周前开始向早期用户发货Spot。波士顿动力希望Spot成为一个平台，雷伯特多次称它为“机器人中的Android”。

雷伯特指出，重量约28公斤的Spot并“不是一个确定用途的应用型机器人。”用户可以添加硬件负载，还可以配置兼容Spot API的软件。事实上，波士顿动力参加年度网络峰会的主要目的是鼓励与会者为Spot开发硬件和软件。波士顿动力公司为Spot配备了机械臂、无线接收器、摄像机和激光雷达，但其他公司也在自行开发传感器。

Spot使用障碍物探测摄像机来检测栏杆和台阶，从而上下楼梯。它还有一个自动导航系统，可以穿越各种复杂地形。Spot可以由人操纵，但机载电脑可以控制腿部动作和平衡。Spot的速度约为每小时5公里，与人类的行走速度相当。其前后和侧面都有摄像头，协助进行导航、自动全方位移动。Spot有不同的步态，可以原地转弯，并有一个“鸡头”模式。“鸡头”模式意味着Spot可以将机械臂的运动与身体运动分离开来，就像许多动物在身体其他部分运动时可以使特定部分保持稳定一样。

先租后卖

波士顿动力公司计划制造1000个Spot机器人，其中很多已经发货。该公司预计在2020年中期完成这一制造目标。

雷伯特指出，“企业不是购买一个，通常是一对。”他补充说，“或者，我想最多5个——差不多吧。我们有两种方式。一种是我们交付机器人，我们进行培训，我们帮助他们成功。我们希望这些人成功，因为这将有助于建立市场。步行机器人还没有新兴的市场。我们正在努力，所以今年我们要帮助建立这个市场。如果客户需要的话，我们甚至可以增加一些功能。虽然，很明显这能够平衡资源，也是我们所认定的机会。而另一种方式则是直接出售，但我们提供的帮助和支持要少很多。”

事实上，波士顿动力还没有真正销售Spot。“目前，我们正在出租它们，”雷伯特说。“我认为这在早期阶段能让人更容易接受。在不久的将来，我们将开始出售它们，但现在我们正在出租它们。这是第一代产品。我肯定会有一些事情需要解决。我们要看看顾客的反应如何。到目前为止，我们已经取得了很大的成功。我们内部的机器人可能比它们更粗糙，我们的工作是找出它们的弱点，并加以改正。”

雷伯特不愿透露Spot机器人的售价。不过他表示，目前租金是“每月几千美元”。他还补充说，“每一笔交易都因人而异”，涉及到一家公司租赁多少台机器人，租赁多长时间等等。

上周波士顿动力发布了最新的Spot软件，其中添加了更加自动化的导航功能。“我说的自动化导航，是指你可以操纵机器人通过一个站点，让机器人记下地图，然后告诉它‘我想让你沿着这条路走’。”它可以一次性完成，也可以定期完成。你还可以告诉它从外置或内置摄像头收集数据。”雷伯特再次强调，Spot是一个平台，会接收更新。

面向企业的Spot

工业机器人往往是静止不动的。由于Spot可以移动和扩展机械臂，波士顿动力期望Spot可以成为一个更有效的移动操作平台。迄今为止，该公司对制造与人类互动的机器人不感兴趣，旗下所有的机器人都专注于处理人类自己不会、不应该或不能完成的任务。波士顿动力开发的机器人既不是家用的，也不用于公共场所。

“机器人的安全取决于让它们合理地远离人类，”雷伯特说。“或者让人们小心使用机器人。”

因此，波士顿动力只向企业提供现货。该公司目前没有兴趣将它们提供给开发人员、爱好者或个人。

“我们也正在寻找那些对开发应用程序感兴趣的企业，”雷伯特解释说。“例如我们正在与一家建筑领域的公司合作，他们已经在销售用于进度测量的扫描技术。他们虽然有携带传感器的工作人员，但我们正在与他们合作让机器人携带传感器。拥有机器人有很多优势，它不需要很多人。有些建筑公司有数千个同时施工的工地，他们想要对这些工地进行进度监控，但他们的人手有限。”

雷伯特表示，在接下来的一年里，你最有可能找到Spot的地方可能是仓库，建筑工地，或者工业设施。这不仅会发生在美国，也会发生在日本。雷伯特证实，Spot机器人正在被运往世界各地。

机器人可以使用扫描仪或360度摄像头以更高精度进行数据采集，因此人类不必冒险去危及生命的地方。例如在配电公司的某些地方，通电后不允许人们进入，也就无法进行检查。波士顿动力已经向这些地方发送了一些Spot，只是目前还处于测试阶段。

由于需要做大量的数据收集和检查工作，炼油厂也是Spot的典型用例。Spot曾在一家英国石油炼油厂、一家配电厂和一个建筑工地工作过，可以通过定期收集3D扫描和数据来节省资金。

Spot也有成为娱乐机器人的野心；波士顿动力公司已经测试了让人们和Spot一起活动的兴趣。这样一来用户可以控制的是实实在在的东西，而不非电子游戏中的虚拟角色。该公司还与太阳马戏团合作，评估人类和机器人如何协同进行表演。

警察和军队的应用

执法部门和军队是否应该使用人工智能和机器人？波士顿动力表示会接受这样的客户，但有一些规则。

“我们与警察部门的合作有限，”雷伯特表示，“只有类似拆弹之类的情况。当他们不了解现场情况时怎么办？把机器人送进去。他们在学习，我们也在学习。不过这一切正在到来。”

几个月前，在从波士顿飞往加利福尼亚的航班上，雷伯特利用机上Wi-Fi操控远在芝加哥实验室里的机器人。这证明了远距离遥控操作机器人是可行的。雷伯特指出，远程操作对警察特别有用，因为他们不关心机器人的自动化程度，只关心机动性。

“所以我们有很多远程操作机器人的技术，”雷伯特说。“事实上，机器人有一些机载智能，可以进行平衡、机动和避障，这意味着它更容易操作。你不必担心机器人移动的是哪条腿。我们也在开发远程操纵技术。你可以看到一个屏幕，通过机器人的摄像头显示周边环境，指向某个东西。你可以操纵机器人去那里，或者拿起那个东西。所以它会利用本地信息，然后你可以远程进行操作。”

媒体还询问波士顿动力是否有军事客户。毕竟，波士顿动力最初的BigDog就是为美国军方设计的四足机器人。

“我们目前没有，但我们可能会，”雷伯特说。“我们正努力把重点放在危险规避、炸弹探测等方面。我们的合同中有一些条款，规定不能给机器人配备武器。机器人不允许伤害他人或恐吓他人。他们不是士兵。军队用户可以用机器人做很多事情：获取信息，处理危险环境，等等。”

“明天”的Handle

▲图：波士顿动力的Handle机器人

对雷伯特来说，“明天”意味着大约一年半后的2021年。目前的Handle人形机器人还处于原型阶段，其能够使用视觉系统来定位目标物体，并在一堆箱子中识别出所需要的箱子。

“在大约18个月的时间里，我们已经有了一个可以在仓库里工作的机器人，” 雷伯特指出，“根据运输量估算，每年大约有一万亿个纸箱被运往世界各地。这些货物被装上卡车，卸下卡车，堆放在运货板上，再装上卡车，运到零售商店，然后拆箱出售。”

大多数码放纸箱的工作并不是自动化的，这是一项繁重单调、令人不快的工作。波士顿动力看到了利用其移动操控机器人实现自动化的巨大机遇。“所以我们有了一个机器人，它的人生目标就是能够看到、捡起并放好一个纸箱。”

此前波士顿动力曾推出Pick仓储机器人，是个机械臂。而Handle似乎是移动版的Pick。“这很有趣的。我很少谈论Pick，但我们也在销售Pick机器人。它固定在一个地方，被设计成码放箱子。它们现在都使用相同的视觉系统。Pick有一个3D视觉系统，可以看到箱子，可以看到运货板。我们现在有了Handle，这样机器人就能看到箱子在环境中的位置。它可以观察环境，拿起它想要的盒子，走到其他地方，把它和其他箱子放在一起。”

▲图：波士顿动力的Pick机器人

Handle即将到来，但Spot仍是焦点。当问及波士顿动力在Spot机器人上投入了多少精力时，雷伯特说大约是50%。但这将很快转移到Handle机器人上。

“我认为我们更多精力都花在了Spot机器人上，”雷伯特说。“我们在国外生产，但我们管理所有的生产过程。这是我们第一次生产数量超过五个的规模化产品。之前一切都是原型机。现在有很多过程涉及到制作1000个，所以它是一个完全不同的“野兽”。我们的计划是，在一年半之后，利用我们从生产Spot机器人中获得的人才和技能来制造Handle机器人。”

最终，波士顿动力希望制造出拥有各种感知系统、驱动系统、规划系统等的机器人。

“未来”的Atlas

▲图：波士顿动力的Atlas机器人

对雷伯特来说，“未来”意味着“永恒的发展”。Atlas是“未来”机器人，因为它始终处于原型阶段。那么Atlas会发货吗？

“我不这么认为，”雷伯特承认。“说实话，Handle是Atlas的后代。因为我们曾用Atlas搬运箱子，我们说，‘那么怎样做才更有效，更便宜呢？因此你必须正视Handle，它就像类人的Atlas，但更简单，自由度更少，这意味着成本更低。我们正在开发产品化的Handle机器人。”

Atlas既昂贵又挑剔，需要一组特殊的团队保持其运行。尽管如此，Atlas的性能仍高于该公司开发的任何其他机器人。Atlas是波士顿动力的研究项目：该公司在Atlas中开发新技术，然后在某一时刻将其中的一些技术应用到自己的产品中。

雷伯特指出，“我认为这是我们的“赛车”。所有的大型汽车公司都有自己的车队。它们会让人兴奋不已。它们创造新技术，也非常昂贵，也非常挑剔。这就是Atlas。”

波士顿动力使用Atlas开发用于控制复杂行为的机器学习和优化技术，同时也开发新的硬件。事实上，波士顿动力在为Atlas开发专用硬件方面投入的工作和开发专用软件一样多。

最新款的Atlas人形机器人重75公斤，配有一个重约5公斤的液压动力装置，当机器人运动时可以产生5千瓦的动力。它还有一副3D打印腿，带有液压通道、阀门、空间框架、流形、定制轻量级组件等等。

最近，波士顿动力在尝试让Atlas表演一些基本的体操动作。雷伯特解释道，目标是为快速行为开发优化技术。

人工智能与仿真

波士顿动力如何在其机器人中使用人工智能？雷伯特喜欢将人工智能分为与其公司最为相关的两种不同类型：运动型人工智能相当于我们操纵自己的身体，比如说机器的站立、行走、攀爬、绕过障碍物等等。学术型人工智能相当于我们在头脑中如何进行规划。波士顿动力专注于前者。

“我把人工智能分成两部分。我称之为运动型人工智能和学术型人工智能。我们都是人工智能方面的专家。这意味着人类和动物在控制身体、管理体内能量使用、接收周围世界信息以及在面对障碍或对手时做出反应方面是聪明的。还有另一种人工智能，你制定计划，然后执行计划。这就是现在大部分的人工智能，都工作在更高层次的抽象世界中。你没有与现实世界进行实时交互，你只是抽象了世界。但我们主要关注运动方面。但我认为，如果你在运动部分做得很好，就可以让高级人工智能的交互变得更容易。”

换句话说，如果已经教会机器人如何站立、行走、导航，那么指导机器人完成一项任务就会容易得多。但是波士顿动力并不仅仅做运动型人工智能。

“我们正在做一些学术型人工智能的低端工作。例如在我们的仓库机器人中，我们的系统知道我们必须有一个运货板。我们需要那上面的箱子，才能进行规划安排。但这一切都是在这个控制得很好的世界里发生的。雷伯特说：“它不能解决大千世界的不确定性。”

当开发机器人的时候，避开世界复杂性的一个方法就是在计算机仿真中训练它们。这也是波士顿动力所做的。

“我们在模拟方面做了很多工作。我认为对于人工智能世界中的很多人来说，仿真作为最终学习设备已经足够好了。对于我们所做的物理实验，总是将真实机器人的物理实验和仿真结合起来。这两者是相辅相成的。”

对于波士顿动力来说，物理世界仍然要比现实世界好得多，但仿真具有节省成本的优势。

雷伯特表示，“如果你有一个只在仿真环境中工作的开发人员，他们做的工作很有限。如果有人做过物理机器人的工作，他们在仿真中会更有效。因为他们知道约束条件是什么，模型的哪些部分是好的，哪些部分是坏的，从而使得仿真的速度更快，成本更低。”

病毒式传播的视频

从表面上看，波士顿动力似乎拥有经验丰富的公关团队。但雷伯特透露，实际上公司并没有真正的公关部门。即便如此，波士顿动力发布的视频总是在网上疯狂传播。

雷伯特说：“我们通过YouTube建立了一个品牌，这很有趣。”“这对公司来说太棒了。我们不需要从头开始介绍自己，而且成本很低。我们是机器人的狂热爱好者。我们不是只顾赚钱的风投支持企业。我们之所以这样做，是因为我们面临的挑战是理解人类和动物能够生活在这个世界上的关键因素。这是一个巨大的挑战。我们的长期目标是制造能够应对这种挑战的机器，商业化是其中之一。把成果交到别人手里真的很有趣，也为我们所做的工作提供了一个测试途径，我们也很兴奋。”

简而言之，“当你做这类工作时，你想向人们展示你在做什么，我认为这才是真正的动机，”雷伯特说。

有人批评波士顿动力的视频并没有显示是否有人在控制机器人，也没有任何技术细节。

“在早期，我们展示机器人完成各种任务。有些人认为它们是完全自动化的，其实不是。虽然有很多动作是自动完成的，但现场有一个控制人员。我们只是想通过视频证明我们创造的有腿东西可以爬上泥泞山丘，这就是我们想传达的信息。我们从来没有想到有人要我们描述所有的情况。我们最近已经在视频中加入更多词汇去描述机器人的特性，但我们不想变成学术论文。人们经常会发布带有旁白的机器人视频，你大可以看看他们有多少点击率。没有人看，没有人关注它们，因为大多数人并不关心技术细节。”

最后雷伯特说，虽然“很多商界人士都秉承机会第一，”但他的员工不是。“我想我们当中很多都是从一而终的人。我们是视机器人为己任的人。”