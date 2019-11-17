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金山办公上市前雷军全员信：一个坚持梦想的励志故事

2019-11-17 19:43:00来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

11月17日晚间消息，在金山办公上市前夕，雷军发表了至全员的一封信，他在信中表示，明天将是里程碑的一天，金山办公终于成功在科创板挂牌上市。

他认为，从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，足足等了20年。WPS和金山的历程，就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。

最后，雷军说道，在创业这条路上，一个人走，可能走得快，但一群人走，会走得更远。

以下是全员信原文：

金山的同学们：

明天将是里程碑式的一天，金山办公终于成功在科创板挂牌上市了！

从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，我们足足等了20年。WPS和金山的历程，就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。

为什么能坚持？因为，WPS是个英雄的梦想。

31年前，求伯君在深圳一间酒店闭关几个月写出第一版WPS时，就注定了金山的英雄梦想。

英雄都有改变世界、中流砥柱的使命担当；英雄向往历经磨难、浴火重生的史诗历程。金山一直肩扛民族软件大旗，即便是在最艰难的时刻，也从未放弃；誉满天下、独步江湖的成功，“前有微软、后有盗版”的窘迫，移动互联网时代的重铸辉煌，我们都经历过。

如今，WPS在中国移动互联网办公市场占据领先地位，并且支持全球46种语言，成功覆盖全球220个国家和地区，月活跃用户3亿多人。

去年我们庆祝金山30周年时，我就说过：金山梦想30年毫不褪色，核心支撑就是金山从创业第一天起就极度重视人才、重视传承、重视利益分享。我们深知，没有人才，技术就是缘木求鱼；没有传承，就不能堆起不断创新的金字塔；唯有利益分享，才能让创新团队成为技术创新真正的主人，才能始终聚拢人才、保障传承。

金山办公的上市，就是金山技术立业、坚持创新的胜利，是几代金山人不懈奋斗的胜利，是我们利益分享的重要体现。在这里，我代表金山集团，对金山办公的全体同事表示衷心感谢和热烈的祝贺！

同时，我希望WPS团队，坚持优良传统，继续奋斗，当好“民族软件的排头兵”！

明天开始，金山集团将跨入全新的纪元，有WPS榜样在前，我们相信金山云、西山居等业务也将锐意进取，赢得更加辉煌的未来。

在创业这条路上，一个人走，可能走得快，但一群人走，会走得更远。最后要诚挚感谢所有一路同行的金山人！让我们共同迎接明天那个激动人心的时刻！

雷军

2019/11/17

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关键词：雷军金山

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