金山办公上市前雷军全员信：一个坚持梦想的励志故事

11月17日晚间消息，在金山办公上市前夕，雷军发表了至全员的一封信，他在信中表示，明天将是里程碑的一天，金山办公终于成功在科创板挂牌上市。

他认为，从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，足足等了20年。WPS和金山的历程，就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。

最后，雷军说道，在创业这条路上，一个人走，可能走得快，但一群人走，会走得更远。

以下是全员信原文：