堆积如山：女子双11收1617件快递，快递站派送到凌晨3点

IT之家11月18日消息 一年一度双十一购物狂欢节已落下帷幕，在消费者们剁手的同时快递员也在不分昼夜地分拣派送快递。据报道梧州一位女士近日陆续收到双11的1617件快递。因货量过大快递站还为其租了临时仓库存放。

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值得注意的是在派送此批货物的当天，快递小哥从晚上8点开始派送直到凌晨3点才将这位女士的所有快递全部派送完毕。据报道，这批快递是由该女士帮公司代收。

据快递小哥表示起初和客户沟通过，知道会有一定量的货物到来，但是没想到是如此多的货物。陆陆续续一天一天地到来，囤积了1600多件。快递站考虑到自身仓库的存量问题以及快递的安全问题只能为这批货物临时租了一个仓库存放。快递小哥直言压力好大准备忙完这段时间休息一下

据国家邮政局消息显示，本月11月13日以来，邮政、快递企业日投递量超过3亿件，11月14日投递量达3.45亿件，创行业日投递量历史新高。

目前，电商集中促销活动产生的邮、快件已进入投递高峰。投递量排名前30的城市为：上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、重庆、苏州、东莞、武汉、南京、郑州、天津、西安、长沙、宁波、佛山、青岛、合肥、福州、温州、无锡、金华、昆明、泉州、沈阳、济南、石家庄、南宁、嘉兴。