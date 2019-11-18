诺基亚808 PureView闪回：来自未来的手机

IT之家11月18日消息 据GSMArena消息，外媒GSMArena发文回顾了诺基亚808 PureView这款经典的4100万像素手机；时隔七年，GSMArena对这款手机依然赞不绝口，称之为“来自未来的手机”。

报道中称，2012年，诺基亚808 PureView带着“疯狂”的41MP传感器横空出世。在此之前，手机像素的最高纪录是13MP，直到2018年，41MP这一记录才被打破。

诺基亚808 PureView依然保持着有史以来最大的图像传感器记录——1 / 1.2英寸。相比之下，108MP Samsung ISOCELL Bright HMX传感器为1 / 1.33英寸，Lumia 1020传感器为1/1.5英寸；诺基亚808 PureView的像素也足够大-1.4µm，而当前流行的48MP、64MP和108MP传感器的像素为0.8µm。

诺基亚808 PureView的强大不只是它的百万像素。默认情况下，它使用pixel binning生成500万或800万像素的图像，将多个传感器像素合成一个图像像素(并在此过程中提高图像质量)；而今天的高分辨率传感器也是依靠像素来提高图像质量(他们也需要这些小像素)。需要注意的是，现在的传感器大多是Quad Bayer / Tetracell传感器，而诺基亚则使用了传统的Bayer（拜耳）滤波器，这意味着后者可以采集到的更多的的色彩信息。

这对于无损数字变焦至关重要，这也是诺基亚808 PureView另一项超前的功能。在不使用变焦的情况下，诺基亚808 PureView将7个传感器像素合成一个图像像素，得到一张500万像素的照片；当你开始变焦，越来越少的像素会一直合并到1:1，即整个传感器的5MP裁切效果。

诺基亚声称808 PureView具有出色的图像渲染能力。假设你有一个800万像素的传感器和拜耳滤波器。这意味着原始输出是400万绿色像素、200万红色像素和200万蓝色像素。对于最终的图像输出，每个像素都必须使用相邻数据将每个像素插值到RGB。但是在PureView的像素融合模式下，每个像素都是根据真实的RGB数据计算出来的。另外即便是Quad Bayer也无法解决此问题，因为四个像素共享同一滤色器，因此仍需要插值。

诺基亚在处理原始数据以生成最终的500万像素图像方面也很“巧妙”。它的整个处理过程是“无损”的（保存了完整的传感器图像输出），可以放大或缩小镜头，甚至可以在拍摄后重新构图，都不会造成图像像素的损失。

除了成像，用诺基亚808 PureView录制的视频音频可以与Semi-pro硬件相媲美。诺基亚Rich Recording可以捕获25Hz至19kHz的声音，并且可以轻松处理高达145dB的声音而不会失真。得益于诺基亚的创新能力，诺基亚808 PureView一炮走红，随后的智能手机用了6年时间在像素上追上了诺基亚808 PureView——当然，后来的新机型无疑更好，但那又怎么样呢，经典始终是经典。