京东闪现小米MIX 4 5G版手机测试链接

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IT之家11月18日消息 近期，据多名IT之家网友反馈，京东商城第三方商铺正在测试小米MIX 4 5G版手机测试链接，不过小米MIX 4 5G到底有没有，具体什么样子还是未解之谜。
在10月底的发布会上，小米正式发布了1亿像素手机的CC9 Pro，并未出现小米MIX 4 手机。此前小米公司中国区品牌推广经理@Edward主教 曾澄清表示，没说过今年没有MIX 4，但也没说过一定会有MIX 4。
而此前传闻出现的小米MIX 4等边框手机，也被小米王腾鉴定为假的。
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