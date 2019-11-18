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谷歌Chrome OS 80将启用Debian 10作为默认Linux容器

2019-11-18 7:46:54来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

早在去年的Google I/O大会上，Google就宣布了对 Chrome OS的Linux应用程序支持。这要归功于在Linux容器中安装了GNU/Linux发行版，特别是Debian 9“Stretch”。今年早些时候，Debian项目发布了Debian 10“Buster”，但Google尚未准备好在Chromebook上升级默认的Linux容器。

现在，经过数月的测试和错误修复，Google准备将Debian 10“Buster”启用为Chrome OS中的默认Linux容器。

根据在Chromium Gerrit中发现的最近合并的commit，默认情况下，新的Crostini（Chrome OS上Linux应用程序的代号）安装将获得Debian 10。该commit并未提及如何将安装了Debian 9的Chromebook迁移到较新版本，但是用户可以通过运行一些命令轻松地自己升级容器。升级到较新版本的Debian可以启用新功能，并且还将拥有更多的应用程序支持。

Chromebook对Linux应用程序的支持使得 Chrome OS对开发人员来说更加有用。Chrome OS 80还将带来其他对开发人员有用的更改，例如在未启用“开发人员模式”的情况下侧载Android应用，也就是说，使用Chromebook将可以直接构建 Android应用。

目前，Chrome OS 80 仍在Canary频道中，预计将于2020年2月面向所有用户发布。

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关键词：谷歌Chrome OS 80Debian 10Linux

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