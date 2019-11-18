微软爱Linux，将开放神经网络交换ONNX格式

Linux基金会旗下的AI基金会（LF AI）正致力于打造一个生态系统，以维持人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）的开源创新。日前该组织宣布，开放神经网络交换（ONNX）已成为其中的最新项目。

ONNX最初由微软和Facebook在2017年开发并开源，旨在更轻松地创建和部署机器学习应用程序。ONNX为深度学习模型和传统机器学习模型提供了通用表现形式，从而实现了框架、编译器、运行时和硬件加速器之间的互操作性。ONNX还具有众多优势，其中包括可移植性，它使AI开发人员可以更轻松地在受信任的AI/ML/DL工作流程中的工具之间移动AI模型。

ONNX格式已逐渐成为一种规范和标准，它不仅是公司认可的规范，而且已经在产品中得到积极实施。包括亚马逊、Facebook、英特尔、微软、NVIDIA等公司都是 ONNX代码库的积极贡献者。

一年前，微软开源了 ONNX运行时，它是用于ONNX格式的机器学习模型的高性能推理引擎。但此次加入LF AI基金会的仅有ONNX格式，并不包括ONNX运行时。

“我们很高兴欢迎ONNX加入LF AI基金会。我们将ONNX视为开源AI持续增长的关键项目”，LF AI Foundation理事会主席Mazin Gilbert表示。 “我们致力于扩展开源AI，并支持信任、透明和可访问的社区发展。”

微软Azure AI公司副总裁ERIC BOYD在公告中写道，“我们为ONNX所取得的进展感到自豪，并希望表彰整个ONNX社区的贡献、想法和热情。我们对ONNX以及未来的一切感到兴奋。”