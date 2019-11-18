研究报告：SA网络不会突然释放5G全部潜力

来自Ovum的最新研究报告称，中国、韩国、新加坡、美国和瑞士的运营商都计划在2020年开始独立（SA）5G网络部署。这将是实现5G对新用例（例如需要超低延迟和新架构的用例）支持的重要一步，包括网络切片和多址边缘计算，并且有助于将电信运营商的服务产品扩展到企业和工业4.0等新市场。

部署SA 5G涉及大量的准备工作和投资，因为5G NR不再像非独立（NSA）场景中那样叠加在4G网络之上。最重要的是，5G核心网的部署将支持网络切片等新功能，但在其他领域，为了支持特定于5G的服务，SA 5G的成本将比NSA高，因为这张网络将不再像此前那样充分利用运营商的现有基础设施。

Ovum智能网络高级分析师Julian Bright指出，NSA和SA并不相互排斥，但是选择首先推出NSA 5G遵循低成本演进路线的5G运营商，是建立在一种成熟的移动宽带业务模式之上，尽管其带来的新收入机会有限。而那些大胆转向成本更高的SA 5G模式的运营商，则是在对一个未经证实的机会进行赌注——这些新机会可能将使其通过服务企业和行业来创造新业务，并推动新的收入。

也就是说，运营商将在同样的基站上继续同时支持NSA和SA模式。尽管NSA将会像LTE一样无处不在，但由于企业关注点的不同，SA部署在初始阶段将更加具有选择性，并且将会仅部署在有用例需求的地方。

在实现新的5G服务的技术可行性之前，预商用试验和概念验证还有很长一段路要走，运营商仍需做大量工作来说服企业客户有关SA 5G技术可以带来的价值。除了早期试验和相对较小规模的商业示例外，网络切片和MEC在大规模商用上仍未得到充分证明，并且它们在商用环境中的成熟度仍存疑问。

例如，具有支持网络切片的能力并不能确保需求，而只是提供平台。提供服务将需要多种技术结合在一起，包括接入、核心、管理和编排，以及业务案例和市场策略。当且仅当需求确实增长时，随着网络规模扩展来支持多个切片以及不断多样化的客户群，要维持网络所需的性能和质量水平，将只是挑战的一部分。

Julian Bright认为，关于R16标准将在2020年释放5G全部潜力的想法是夸大其实的。SA 5G是第一步，但要实现5G的全部能力，还需要做大量工作。