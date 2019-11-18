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被薅羊毛店“果小云”负责人承认名下有多家无货源店

2019-11-18 9:33:21来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月18日消息 早前“果小云店铺被薅羊毛”反转一事引起公众的广泛关注，后期 “果小云”承认抄袭并致歉。据澎湃新闻报道，这件事现在又有最新进展。

据报道，“果小云”店铺在天猫认证公司的股东覃艺名下拥有10家公司，其中2家主营“无货源店群”（即自家没有货源，通过店铺或产地代发来赚取中间价的模式）。而近日相关店铺股东覃艺的合伙人、自称“果小云旗舰店”目前负责人的张锋承认自己和覃艺名下有多家“无货源店铺”，其中包含水果店铺。张锋称“果小云旗舰店”出现定价错误，导致被“薅羊毛”是因为在设置“一键代发”软件时出了错误，但他否认果小云旗舰店是“无货源店铺”并表示店铺只是橙子代发。

同时张锋表示果小云旗舰店目前的实际经营者是其表弟小布而且一键代发也是小布操作的。不过据曾与果小云旗舰店联系的中间人表示，买店、签署协议的都是覃艺，而非张锋利所说的“店主小布”。

早前相关事件被翻转后“果小云旗舰店”（简称“果小云”）也已承认抄袭复制其他网店产品信息并已致歉，同时还二次下架店内所有商品。

同时淘宝方面也正在对媒体报道中涉事网店十月下旬店铺转让情况进行核查。“果小云旗舰店”10月25日刚变更了股东及法定代表人，由原来的练鸿南变更为覃艺和赵晓芳。五天后，“薅羊毛”事件发生。

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关键词：果小云张锋

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