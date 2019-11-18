金山办公科创板上市，雷军：我们足足等了20年

金山办公软件股份有限公司今日正式在上交所科创板挂牌交易，股票简称“金山办公”，股票代码“688111”。

此次登陆科创板，金山办公募资净额44.59亿元，主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

“从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，我们足足等了20年。我还记得，1999年准备上市时，董秘就是葛珂，20年过去，葛珂已经成为了董事长”，金山集团董事长、小米集团董事长兼首席执行官雷军表示：“金山WPS是一家有梦想、有使命感的公司。31年坚持做一件事，并且越做越好，现在已经成长为全球领先的办公服务商，未来要努力在全球范围里领导办公软件服务市场”。

金山办公董事长兼首席执行官葛珂表示：“作为一家符合国家战略、突破关键核心技术，并且多个产品被市场广泛认可的科技创新公司，WPS期待借助科创板舞台，开启中国高新技术企业的新篇章，开启属于WPS的全新时代。”

曾遭遇微软挑战及盗版困境

金山办公最早可以追溯到31年前。上世纪80年代末，24岁的求伯君夜以继日，最终一个人用汇编语言写了12万2千行代码，WPS1.0出世并开启了计算机中文办公时代。

2005年，WPS开始面向个人用户永久免费，基于独创技术实现跨平台兼容，覆盖Windows外的平台——“免费+兼容”创新模式，帮助WPS将用户再次拉回。从此，WPS和微软分道扬镳，从传统软件时代步入互联网时代。

2011年，在雷军的支持下，WPS发布移动版产品，全力投入移动互联网转型。目前，WPS Office移动版在中国市场占据领先地位，同时支持全球46种语言，覆盖全球220个国家和地区。

“作为民族软件的代表，WPS的发展起起伏伏，遭遇了中国版权环境的限制，遭遇了来自跨国巨头的强大挑战，也遭遇了作为民族软件公司在资本、人才等多个维度的艰难处境，不过WPS始终坚持在做一件事：把产品做好，坚持程序员文化，坚持技术立业”。葛珂表示，“31年坚持技术立业，不但塑造了WPS的业务形态和商业模式，也在很大程度上决定了WPS的发展路径和战略取舍”。