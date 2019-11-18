中国移动发布Cat.1模组：2/3G退网，LTE帮忙

日前举办的2019中国移动全球合作伙伴大会期间，中移物联网公司总经理乔辉发布了中国移动OneMO管理平台，以及两款LTE模组ML302（Cat.1）和ML303（Cat.4），丰富了中国移动物联网产品线。

其中，ML302是2017年中国电信宣布商用LTE Cat.1后，再一次有国内运营商进军LTE Cat.1，基于LTE的蜂窝物联网连接，颇受业界关注。中国电信Cat.1并未在市场上掀起波澜，应用寥寥，中国移动为何选在此时推出Cat.1模组？市场前景如何？

来源：中移物联网官微

2/3G退网，Cat.1帮忙

据C114了解，Cat是Category的简写，即分类、类别，3GPP用Cat.1~20来衡量用户终端设备的无线性能，也就是划分终端速率等级。根据3GPP Release定义，UE-Category被分为1-10共10个等级，Cat.1-5在R8组，Cat.6-8在R10组，Cat.9-10在R11组。

其中，Cat.1支持的终端下行速率最大为10Mbps，能实现更低功耗、更低成本物联网设备连接到LTE网络。由于全球的4G LTE运营商都是基于最低3GPP Release8协议版本部署，运营商无需升级网络，只需简单的参数配置，允许Cat.1终端接入网络即可。

因此，当运营商的2G或者3G退网后，承载的物联网用户迁移到LTE网络上，可采用Cat.1和Cat.4支撑，其中速率较高的Cat.4模组相对较贵。业内人士对C114透露，中国电信CDMA网络成本较贵，因此2017年考虑采用Cat.1迁移物联网用户。“但是，当时并没有为Cat.1定制设计的芯片，仍然采用Cat.4芯片做Cat.1模组，成本实际上没有降多少，最后也没有真正铺开。”

该人士透露，中国移动选在两年之后的此时推出Cat.1模组，原因是两方面，一是中国移动TD网络基本退了，而2G网络也不再扩容，需要新网络承载新增用户，以及迁移部分2G/3G用户；另一方面，中国移动采用的紫光展锐春藤8910DM芯片，是专门为Cat.1设计的芯片，能够帮助大幅降低成本。

中移物联网官方表示，随着2G网络的承载能力进一步减弱，在新部署的物联网连接中NB-IoT、4G会逐步替代2G模组。目前主流LTE Cat.4的高价格并不能被部分行业所接受，NB-IoT在语音、短信以及连接时效性上略显不足，市场急需一款价格比传统4G模组更低、连接时效相较NB-IoT更高的产品，满足共享、金融、能源、工业等低速率应用场景。

ML302作为LTE Cat.1通信模组产品，有着比NB-IoT、2G模组更好网络覆盖、更快的速度、更低的延时，比传统LTE Cat.4模组更低的成本、更低的功耗，非常适用于对性价比、时延性、网络覆盖、通信速度有要求的应用场景。

就在上个月，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在国新办发布会上表示，2G/3G退网条件已经逐渐成熟，鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本。可以看出，中国移动在本次大会期间发布Cat.1模组，选在了一个合适的时机，也是中国移动走入5G时代后，将网络资源向4G和5G倾斜的合理选择。

Cat.1芯片支撑是关键

可以看到，Cat.1能否铺开，芯片的支撑极为关键。据C114了解，不仅中移物联网公司，业内知名通信模组厂商有方科技、广和通均推出了Cat.1模组，采用紫光展锐春藤8910DM芯片。

春藤8910DM平台特性

紫光展锐强调，这是全球首颗LTE Cat.1 bis物联网芯片平台。该平台采用28nm成熟工艺，支持LTE Cat.1bis和GSM双模，上行速率达5Mbps，下行速率达10Mbps，并拥有高集成度，同时集成了蓝牙和Wi-Fi，可实现更稳定的连接，支持VoLTE，同时通过系统优化设计，使得春藤8910DM可实现显著的低功耗优势。

据了解，2017年中国电信启动Cat.1商用时，业界主要采用高通MDM9207-1做Cat.1模组，价格超过百元，十分昂贵，但速率只有Cat.4的十分之一，因此中国电信未能成功推广。后来业界将精力放在Cat.4上，目前已经将Cat.4模组价格做到了六七十元。

尽管中移物联网没有直接宣布ML302的价格，但业内人士透露，相比Cat.4模组价格大大下降。“Cat.1模组和NB-IoT是互补关系，应用场景并不同，市场前景还不错，预计明年会上规模。”

可以说，中国移动本次发布Cat.1模组，既选在了合适的时机，也在于业界能够提供合适的芯片。目前，物联网呈现百花齐放的发展态势，NB-IoT在今年迎来了规模增长，Cat.1有望顺势而为，迎来一波2G/3G中低速率场景的替代机会。包括有方科技、广和通等模组厂家发力，也会让Cat.1获得更多应用场景，形成规模化产业。