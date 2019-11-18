雷军谈金山与小米区别：前者更偏技术，后者更创新年轻

IT之家11月18日消息 金山办公软件股份有限公司今日正式在上交所科创板挂牌交易，股票简称“金山办公”，股票代码“688111”。发行价45.86元，开盘后，股价高开205.28%，报140元，总市值达645亿元。

谈到金山软件与小米公司之间的区别时，金山集团董事长、小米集团董事长兼首席执行官雷军在接受新浪科技等采访时表示，“金山软件更偏向于程序员文化、技术；小米公司更年轻、更创新、软硬结合模式。”但两家公司骨子里的东西都是一样的，都是有梦想和追求的。