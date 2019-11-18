特斯拉第四座超级工厂啥级别？比上海工厂还小一号

据德国《图片报》报道，特斯拉公司计划向其新宣布的柏林工厂投资40亿欧元(约合44亿美元)，每年至多生产15万辆汽车。

报道指出，特斯拉柏林工厂的首条生产线将生产SUV车型Model Y，最快从2021年开始生产。特斯拉将获得大约3亿欧元的补贴，这需要获得欧盟的批准。特斯拉柏林工厂一开始将雇佣3000名员工，最终将增长至7000人。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在上周宣布，将在柏林建造公司的第四座超级工厂。目前为止，特斯拉只能依赖在加州费利蒙的唯一一座汽车组装工厂生产汽车，支撑其逾630亿美元的公司市值。

比上海工厂小一号

上周，特斯拉正式获得了工信部的量产许可，这意味着特斯拉将可以大规模生产Model 3了。

今年1月，特斯拉上海工厂正式开工，电动汽车规划年产能50万辆。据报道，特斯拉在上海工厂建设上的投资将达到50亿美元。根据特斯拉与上海市政府达成的租地协议，特斯拉必须在未来5年在上海工厂投入人民币140.8亿元(约合20亿美元)的资本支出。

国产版Model 3

特斯拉全球副总裁陶琳透露，上海超级工厂已经具备生产能力，第一期的预计周产量将达到3000辆。另据媒体报道，特斯拉上海工厂计划在今年年底生产1.74万辆Model 3。

上月，特斯拉宣布标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型开放预订，售价35.58万元。网友在微博上称，他们预订的国产特斯拉Model 3订单状态已更新为“准备车辆交付”状态。

德国大众发力电动汽车

和德国对手大众汽车相比，特斯拉在柏林工厂上的投资要稍逊一筹。大众在上周五宣布，将在未来5年内在电动汽车、自动驾驶和其他新技术上投资600亿欧元，高于此前宣布的440亿欧元。

大众计划在2020年底将把电动车产量提高至约100万辆，从而超过特斯拉。中国对于大众汽车的这一计划至关重要。大众准备在明年利用两家中国工厂生产电动车，年产能为60万辆，反映出大众的工业化生产速度快于其他电动车市场领先企业。

特斯拉目前仍试图借助上海工厂实现年产量逾50万辆的目标。大众则可以依赖安亭和佛山两家工厂已建立起的工人队伍来生产零排放汽车。