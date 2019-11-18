中国电信折戟沉沙，中国移动为何又发力Cat.1 LTE模组

上周在广州举办的2019中国移动全球合作伙伴大会有很多亮点，除了5G方面的重磅消息不断，在物联网领域，中国移动物联网公司也悄然发布了两款LTE模组：ML302（Cat.1）和ML303（Cat.4）。

据C114了解，Cat是Category的简写，即分类、类别，3GPP用Cat.1~20来衡量用户终端设备的无线性能，也就是划分终端速率等级。根据3GPP Release定义，UE-Category被分为1-10共10个等级，Cat.1-5在R8组，Cat.6-8在R10组，Cat.9-10在R11组。

其中，Cat.1模组尤其吸引业界关注。要知道，中国电信早在2017年就高调表示商用Cat.1，热闹一阵后就没有声息了，然后这几年物联网主要靠推广NB-IoT。那么，两年后中国移动为什么又“看上了”Cat.1？Cat.1和NB-IoT是竞争还是合作的关系？

据C114采访业内人士后，理清了这其中的逻辑。

首先，中国电信当年推出Cat.1，原因是中国电信情况比较特殊，大网是CDMA制式，由于高通专利的原因，很贵很贵。但是物联网用户迅速增长，于是中国电信考虑将物联网用户引入到LTE网络上，由于全球的4G LTE运营商都是基于最低3GPP R8协议版本部署，运营商无需升级网络，只需简单的参数配置，允许Cat.1终端接入网络即可。

但是，终端还是太贵了，原因是市面上没有单独支持Cat.1的芯片，而是用高通的Cat.4芯片开发Cat.1模组，成本价格下不来，而Cat.1速率只有Cat.4的十分之一，慢慢的业界就将重心放在Cat.4上，这两年把Cat.4模组的价格从几百元降到了六七十元。

那么，中国移动为什么当时不做Cat.1，现在又做呢？原因是中国移动有一张最好的2G网络，承载了几亿物联网用户。但是，这几年中国移动TD 3G网络基本上退了，而随着5G到来，2G网络也不扩容了，毕竟2G的效率相比4G和5G很低，新增的物联网用户，尤其是中低速率的物联网用户，正好可以用Cat.1承载，而且直接利用LTE网络就行，也不需要新建网络。同时，紫光展锐推出的春藤8910DM芯片，相比高通也能够降低模组成本。

最后，物联网场景非常多，有的需要高速，可以采用Cat.4连接，有的需要中低速，而且还需要语音和良好的移动性，例如共享单车，移动POS机等等，可以用Cat.1；也有的只需要低功耗连接就行，不需要语音和移动性，比如电表，燃气表，NB-IoT更便宜，更好用。

这几种物联网技术主要是互补，也存在一定的竞争关系。中国移动作为拥有超过6亿物联网用户的运营商，采用多种物联网技术，也是非常合理的选择。毕竟，5G投资非常大，如果有便宜好用的物联网技术可以用，能省一点就省一点。