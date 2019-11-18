选择开源项目什么最重要？开源许可证远超代码质量、安全性

开发人员在决定是否使用某个开源项目时考虑到的最重要事项是什么？代码质量？安全性？好的文档？

上述因素都很重要，但根据Tidelift和The New Stack的联合调查，控制着开源项目的开源许可证才是最需要考量的因素。86%的受访者认为“可接受的开源许可证”对于决定使用开源软件包来讲非常重要，其中61%的人将其描述为“非常重要”。在超过千名员工的大公司中，认为开源许可证极其重要的开发人员占比高达78%。

当然，许可证不是被考虑的唯一因素。调查显示，开源项目的活跃程度和维护状况的重要性也不相上下。

不过，开源许可证排在第一位还是有着充分的理由：没有开发人员愿意在不知道接下来将如何发展的情况下，开始使用新的软件包。这些年来，高度宽松的许可证（Apache，BSD，MIT）采用率一直在急剧攀升，而限制性更强的许可证（GPL）却呈下降趋势。

2000年代初期，自由软件的倡导者开始反对开源许可证的激增，随着OSI发起了一个旨在遏制许可证扩散的项目，这一争论在2014年到达顶峰。当时，许多公司或开发人员各自发布了虚有其名的许可证，但内容和本质与现有许可证几乎没什么不同，这只会导致开源的合规性变得更为复杂。

此后的十多年来，开源许可证的格局基本上保持不变。近两年，出现了一些由新一代开发者制定的许可证，例如用于争取改善工作条件的anti-996 license，加入了道德条款的Hippocratic license等等。对于这些许可证背后的意图，人们可以同意或是不同意。更重要也更难争辩的，是它们的实用性。

简而言之，开源许可证是一个非常实际的问题。开发人员希望寻找有效的软件，并能够长久维持。调查还显示，他们对解锁新的开源许可证并不感兴趣。