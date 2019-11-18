金山办公科创板上市，雷军圆梦A股

凤凰网科技讯 11月18日消息，今天上午，金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)正式在上交所科创板挂牌交易，开盘后金山办公股价报140元，开盘市值超过600亿元人民币。

金山办公董事长兼CEO葛珂在接受凤凰网科技等媒体的采访时表示，WPS会扎根中国市场，在产品的云存储、云协作和人工智等方向上加大投入，同时放眼全球市场，对一带一路国家、欧美地区、印度地区将会有相应战略。

小米集团创始人、金山软件董事长雷军表示“心情无比激动”。雷军1992年参与创办金山软件，1998年出任金山软件CEO。2007年，金山软件上市后，雷军卸任金山软件CEO，转任副董事长。

2011年，金山办公从金山软件拆分独立运营，旗下包括WPS Office和金山词霸，雷军间接持有金山办公11.99%股权，是公司的实际控制人。去年，小米发行CDR计划被叫停，雷军首次登陆A股的计划搁浅，金山办公的上市意味着雷军得以圆梦A股。

在2011年7月重返金山集团董事长职位后，雷军将事业部改组为子公司，管理团队持股，此外还要求子公司全面战略转型移动互联网。雷军认为，这两个策略使金山办公获得了长足发展。

官方披露的数据显示，2019年3月，金山办公主要产品月度活跃用户数( MAU)超过3.28亿，其中WPS Office桌面版月活用户数超过1.32亿，移动端月活跃户数超过1.87亿，公司其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近0.10亿。

此次登陆科创板，金山办公募资净额44.59亿元，主要投向WPS office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

对于未来的发展方向，雷军表示，金山办公将会坚定推动全球化战略，此外还会进一步拓展云市场、数据服务市场。他指出，金山办公是金山集团旗下第二家上市的公司，“之前是猎豹，金山云也在IPO的路上”。