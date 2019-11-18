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辞旧迎新：英特尔10nm NUC系列Frost Canyon登场

2019-11-18 12:00:13来源：爱活网作者：x91责编：沧海评论：

在确认停产第一代10nm NUC——使用最早的Core i3-8121U融合CPU的型号Crimson Canyon之后，大家当然会很自然地想到，现役10nm低压CPU什么时候进入NUC市场，就在上周末，英特尔泰国分公司无意中披露了下一代10nm NUC的产品规划，新的Comet Lake CPU如人们所预期从笔记本里跨出了那一步。

新一代NUC 10，代号为Frost Canyon的产品将会基于第十代低压酷睿i7-10710U(6C/12T)/i5-10210U(4C/8T)/i3-10110U(2C/4T)，最大TDP配置至25W以获得更高的默认运行频率。NUC提供两个最大支持32GB DDR4内存的SO-DIMM插槽，而视NUC的封装厚度，存储部分可以在标配M.2插槽基础上追加个2.5英寸的SATA硬盘安装空间。

I/O侧，Frost Canyon会提供雷雳3、USB 3.2 Gen 2、千兆以太网以及HDMI接口，新加入的一个输入手段则是远场麦克风，主要是为了给Alexa和Cortana语音助手提供支持。不过这一代的核显就再没有AMD的戏份了，回到了我们熟悉的UHD节奏。

目前还不清楚英特尔打算什么时候上市这代NUC 10，也非常难预测它们上市后将会命中什么价格区间，只能猜想Frost Canyon或许会在圣诞节假期时间上架，如果需要个新一点的直播推流机，就只好守一下有关于NUC 10的消息了。

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关键词：英特尔NUC

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