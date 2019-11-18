Kubernetes包管理器Helm发布3.0版本

Helm 3.0 已经发布，该版本是 CLI 工具的最新主要版本，主要关注简单性、安全性和可用性，内容如下：新特性

移除 Tiller（Helm 2 是一种 Client-Server 结构，客户端称为 Helm，服务器称为 Tiller）。Helm 3 只有客户端结构，客户端仍称为 Helm。如下图所示，它的操作类似于 Helm 2 客户端，但客户端直接与 Kubernetes API 服务器交互。

支持 Helm 图表新版本

支持库图表

Release 以新格式存储

支持在 OCI 注册表中存储 Helm 图表(实验性)

现在可以根据 JSON 模式验证图表提供的值

支持 XDG 基目录规范

不需要初始化 Helm

改进版本升级策略

简化 CRD 支持

Helm 测试框架更新

仍支持 Helm 2 接口

更改存储库

Helm 3 改进了存储库的体验。在 Helm 2 中，默认情况下包含图表存储库。在 Helm 3 中，默认情况下不包含任何存储库。因此，你首先需要做的事情之一就是添加一个存储库。

与 Helm 2 兼容

Helm 3 引入一个新的 Chart 版本 (v2)。在大多数情况下，在 Helm 2 的图表在 Helm 3 同样可用。

详情请见发布说明：https://github.com/helm/helm/releases/tag/v3.0.0