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Kubernetes包管理器Helm发布3.0版本

2019-11-18 12:36:33来源：开源中国作者：afterer责编：骑士评论：

Helm 3.0 已经发布，该版本是 CLI 工具的最新主要版本，主要关注简单性、安全性和可用性，内容如下：新特性

  • 移除 Tiller（Helm 2 是一种 Client-Server 结构，客户端称为 Helm，服务器称为 Tiller）。Helm 3 只有客户端结构，客户端仍称为 Helm。如下图所示，它的操作类似于 Helm 2 客户端，但客户端直接与 Kubernetes API 服务器交互。

  • 支持 Helm 图表新版本

  • 支持库图表

  • Release 以新格式存储

  • 支持在 OCI 注册表中存储 Helm 图表(实验性)

  • 现在可以根据 JSON 模式验证图表提供的值

  • 支持 XDG 基目录规范

  • 不需要初始化 Helm

  • 改进版本升级策略

  • 简化 CRD 支持

  • Helm 测试框架更新

  • 仍支持 Helm 2 接口

更改存储库 

Helm 3 改进了存储库的体验。在 Helm 2 中，默认情况下包含图表存储库。在 Helm 3 中，默认情况下不包含任何存储库。因此，你首先需要做的事情之一就是添加一个存储库。

与 Helm 2 兼容

Helm 3 引入一个新的 Chart 版本 (v2)。在大多数情况下，在 Helm 2  的图表在 Helm 3  同样可用。

详情请见发布说明：https://github.com/helm/helm/releases/tag/v3.0.0

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关键词：包管理器GitHub

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