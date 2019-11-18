性能狂暴的道路机器：福特Mustang Mach-E正式发布

“电动野马”、“野马SUV”、“福特高性能跨界车”，关于福特新车的种种猜测，在最近这一年时间里我们已经听到了太多，而今天福特正式将这款基于Mustang打造的纯电动SUV：福特Mustang Mach-E带到发布会的展台，而这也是福特品牌下的第一款纯电动SUV车型。

毕竟是基于Mustang打造，Mach-E的车体设计元素看起来也是相当具有“肌肉感，修长的前盖配合暴力感十足的后轮拱，再加上标志性的三柱式尾灯灯组设计，在Mach-E身上总能找到属于Mustang的那些经典设计元素。

当然除了外观之外，Mustang Mach-E还继承了福特野马的奔放感，虽然有相当一部分用户认为电动汽车的优越感表现在优秀的经济性，但美式肌肉车粉丝们大多对此并不在意，而Mach-E的调校方式也是更倾向于表达暴躁的道路冲击。基础版福特Mach-E可以输出最高332马力以及565牛米峰值扭矩，0-96km/h加速甚至可以超过基础版保时捷Macan。而在基础版之上，福特还提供有Mach-E GT以及Mach-E GT高性能版两个特别版本，其中GT版可以在4秒内完成0-96km/h加速，而GT高性能版更是将这一测试的成绩压缩在3.5秒之内，对于一台SUV车型来说已经算是相当优越的成绩了。

为了消除续航焦虑问题，福特给Mustang Mach-E加入了快充功能，如果搭配一台150kW的直流快充站，一辆Mustang Mach-E可以在10分钟内充入可以维持75公里续航的电量，而标准续航版可以在38分钟内将电量充10%补充至80%，配合福特正在大力推广的快速充电站以及公共充电网络，至少Mustang Mach-E的续航能力在面度城市交通需求时不会有太大问题。

当然如今的电动车，没点智能系统加持大概都不好意思出门，而在这方面福特显然已经做足了功课。在全新的Mustang Mach-E中，福特将会为其加入全新的SYNC娱乐系统，配合一块15.5英寸的大屏幕中控平台以及智能语音控制系统，Mach-E可以轻松实现整车的智能化。同时福特表示通过后续的OTA空中升级，Mustang Mach-E还有希望进一步提升车辆性能，甚至是加入全新的智能功能。同时Mustang Mach-E还支持智能手机钥匙解锁车辆以及启动功能，也算是用智能化从头武装到脚了。

福特会在2020年将Mustang Mach-E推入包括北美在内的部分市场，入门价位4.3万美元，而中国市场则要等到2021年，福特表示在这段等待的时间内他们会为中国市场进行更多定制和本土化设计。同时首批次引入国内的将会为标准版的后轮驱动版本以及全轮驱动版本，分别拥有EPA工况下300英里（约482公里）以及270英里（约434公里）的续航成绩，而两款高GT版本大概还要更晚一些，暴力的道路性能加上SUV的适用性，大概已经有野马粉丝已经迫不及待想要入手了吧。