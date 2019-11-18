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中国移动：Top8终端品牌存量份额近95%，高机龄客户市场庞大

2019-11-18 12:52:04来源：C114中国通信网作者：张晓迪责编：骑士评论：

近日，中国移动5G泛智能终端、渠道生态合作峰会在广州隆重举办。中国移动市场经营部首建国副总经理出席大会并做主题演讲，他表示，8家终端品牌存量份额近95%，高机龄客户超2亿，市场庞大。

根据中国移动三季度财报显示，中国移动建设基站数量达421万个，用户总量9.4亿，已成为中国规模最大、业务量最大的运营商。在终端方面，中国移动已与超过240个品牌合作，网内新增5G手机近百万部，份额超65%，信用购机累计销量破650万台，居行业第一。

中国移动大数据平台显示，手机品牌集中化明显，需要更精准的合作运营。同时公布了国内前八名手机品牌的存量份额，其中OPPO占据22%、vivo占据21%、华为15%、苹果15%、荣耀11%、小米7%、三星2%、魅族1%，累计份额近95%。

此外，我国18个月以上的高机龄用户超过2亿。这一数据一方面说明对于一部分用户而言，追赶科技潮流没那么关键，“耐用”仍然是手机的重要因素之一；另一方面来说，用户对持有5G手机有着很高的期待。而今年位于前三品牌换机忠诚度较去年下降超过2PP。

首建国表示，这些数据很程度上表明了在接下来的2020年，手机、泛终端产品将爆发式增长。2020年下半年将迎来5G终端的规模发展期。6-7月份2000元价位段产品将集中推出，直到第四季度1500价位将被推出，随后5G终端将进入平台期，待产业推出更低价段产品。在内容方面，2020年下半年视频、游戏等应用适配逐步完成，5G特色将出现。

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关键词：中国移动手机

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