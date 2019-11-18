消息：快手拿下2020年央视春晚独家互动合作伙伴权

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IT之家11月18日消息 据晚点LatePost消息，快手已经竞标拿下2020年央视春晚独家互动合作伙伴权，竞标方有阿里、拼多多、字节跳动。据内部人士透露，快手2020年春晚活动的预算将比百 度高，但并非先前媒体报道的40亿。
据悉，2019年央视春晚将全球网络直播版权、短视频版权授予快手，春节期间无论在国内还是国外，观众均可通过快手直播全程观看“2019春节联欢晚会”，这也是央视春晚首次将全球网络直播版权授予一家短视频平台。
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