智能设备走向折叠屏时代：能折能曲，折法多样

折叠屏被认为是未来手机发展的趋势，这一点毋庸置疑。近段时间，随着三星Galaxy Fold、华为Mate X相继开卖，以及摩托罗拉Razr登场亮相，“折叠屏”手机离我们越来越近了。此外，还有更多智能设备也在以各种形态变身“折叠屏”，消费电子产品正在整体进入“折叠时代”。

谁在推动折叠屏潮流?

如同全面屏手机一样，今年折叠屏手机被推向历史舞台，同样有来自用户和厂商的合力助推。

在用户端，折叠屏进一步增加了手机屏幕的面积，从体验上来看，这种折叠屏设计带来的好处毋庸置疑，当打开屏幕，手机即变身成为平板，带来更大屏幕的视觉体验。而当合上屏幕，则可以变成传统手机，轻松塞进口袋。而随着移动互联网的发展，手机更加侧重办公和娱乐属性，在单屏手机屏幕尺寸已到极限的情况下，折叠屏在屏幕尺寸上的优势越发凸显。

而在厂商端，借折叠屏实现差异化竞争是源动力。近年来，智能手机行业已经进入高度成熟的时期，在基础软硬件已经比较成熟的情况下，手机厂商开始寻求手机设计形态上的差异化竞争。因此我们看到，在2018年全面屏手机迎来爆发式发展，除了刘海屏、水滴屏等、挖孔屏等异形屏，还有滑盖，升降等通过机械结构打造的全面屏。

在全面屏手机后，手机厂商将目光投向折叠屏，其能增大接近40%的屏幕面积，同时还实现了手机和平板电脑一体化，被视为解决屏占比的有效手段之一。

不同的折叠方式

折叠屏的出现让人们眼前一亮，激发了人们的想象空间。但是对于手机这种内部空间极为狭小的产品而言，实现屏幕折叠并非只有屏幕能折叠就万事大吉。空间、电池、密封、耐久等方面需要综合考量，因此，基于厂商对折叠屏的理解，折叠屏手机存在多种折叠形态。

三星Galaxy Fold采用了内折方案，优点是屏幕在内侧能够更好地保护屏幕，而缺点是需要多做一块屏幕，不只是增加了生产成本，还进一步对电池容量造成了负面影响。

华为Mate X则采用的是外折方案，相比于三星的方案要省掉了一块屏幕，但是在弯折程度上要被内折面临更大的困难，毕竟屏幕向外绷的时候要更加脆弱一些。

不像三星Galaxy Fold和华为的Mate X那样左右折叠，摩托罗拉Razr采用的是上下折叠设计，展开后是一块6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比三星和华为从手机变身成平板的折叠屏设计，RAZR则是是单纯将手机收纳变得更轻巧。

无论采用何种折叠方案，屏下铰链设计是绕不开的难点。铰链的作用是需要确保折叠屏幕在开合状态下保持屏幕平整性。传统不合口铰链设计会导致折叠后留下缝隙，在一定程度上增加了机身厚度。而双铰链模式则可以尽可能减少屏幕折叠后的弯曲程度，以达到增加使用寿命的效果，但会让成本进一步上升。即使采用传统铰链设计，成本在当前居高不下。以三星Galaxy Fold为例，翻转铰链模组成本达到150美元到200美元，比iPhone高出近65%。

平板、笔记本纷至沓来

2019年被称为是“折叠屏元年”,除了折叠屏手机外，包括平板、笔记本等更多折叠屏设备在这一涌现。

在上个月的微软新品发布会上，Surface Neo和Surface Duo也相继进入折叠屏领域。其中Surface Neo是一个充满了野心的产品，它采用了双屏设计，具备两个单独9英寸屏幕，可以组成一个13英寸的工作区。同样键盘也采用了外设配置，Windows 10X则可以更好的适配两个屏幕之间的自由切换。

双屏比折叠屏更耐用。微软双屏设备的屏幕覆盖在大猩猩玻璃之下，与塑料相比，玻璃的确更容易碎一些，但是当我们将微软双屏设备闭合时，屏幕在内部，外面是金属壳，可以保护屏幕。

联想最新推出的ThinkPad X1则是一款折叠屏的变形本，它能够在平板电脑、书本或翻盖等模式下进行变换。此外这款产品可搭配支架或连接扩展坞，达到链接键鼠而进行其他生产力操作。其它方面，ThinkPad X1折叠屏电脑采用了13.3英寸2K级分辨率的OLED显示屏。

刚刚的IFA-2019上，TCL带来了一款10英寸三折叠屏“巨无霸”原型机，采用双铰链，可以在两个不同的方向折叠，可折叠成三部分，折叠后“手机”展开之后就是一个10英寸的大平板，在下面折叠一块面板可以将屏幕的一部分变成数字键盘，而将另一部分用作显示器。

是时候买买买了吗？

基于用户对于大屏的天生偏爱，折叠屏手机无疑是手机屏幕发展下一技术风口，但折叠屏并非像前几代屏幕演进，只是单纯尺寸和屏占比的提升，它对技术提出了更高的要求，例如柔性屏的使用寿命，铰链技术以及电池续航等，在技术尚未成熟阶段购买，有当小白鼠的风险。

另外，真正使用上折叠屏产品，价格也是一道坎。新技术在应用初期，价格一定是比较昂贵，三星Galaxy Fold行货版单价15999元，华为Mate X售价16999元，这相当于两部旗舰手机的价格。所以，折叠屏手机做到普及，还有一段路要走。