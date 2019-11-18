索尼推送Aibo更新，自行训练“索狗”成为可能

虽然很怀疑那些购买索尼Aibo机器狗的用户究竟是出于何种目的，我猜想它更多还是面向带着猎奇和好玩心态的消费者，让尝鲜心理买单，然后索尼再慢慢研究该怎么开发这“索狗”的用途——或者干脆就让买了它的用户自己发掘好了。

索尼上周末给Aibo机器狗推送了一个新版本固件，这个2.50版固件最引人注意的一个新功能是提供了一个基于网页的动作编程界面来控制Aibo的动作，而且索尼还给新手提供了图形化的编程工具包，让编程变得跟搭积木一样直观，或许可以用于STEM早教。如果用户是编程老手，索尼也有开发者项目可参与。

如果不想完全靠自己来拖拽方块或是用代码编写动作，用户可以借助地图绘制功能来“训练”自己的“索狗”上厕所、教它正坐好保持安静。你甚至还可以给“索狗”喂食，注意了，Aibo的食物需要虚拟币购买，而当你再My Aibo app里签到获得的币不够用的时候，你可以花真钱买虚拟币……呵呵呵，你没看错，养“索狗”可也是要花真金白银的！

当然，对很多人来讲，领养“索狗”的门槛就已经足够高了，如果真的需要个宠物，你选择两万多搞一只Aibo，还是真的就花个千把块养一只真正的宠物狗？正确看待“索狗”的核心本质才是关键呢。