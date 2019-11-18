31岁WPS科创板上市，雷军：曾有20年不赚钱

11月18日，金山办公正式在上交所科创板挂牌交易，股票简称“金山办公”，金山办公开盘140元，涨幅205%，市值超600亿元。

此次登陆科创板，金山办公募资净额44.59亿元，主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

金山办公的主要产品包括WPS Office办公软件等，金山办公招股书显示，雷军间接持有金山办公11.99%股权，是公司的实际控制人。这也意味着继金山软件、小米集团之后，雷军成功把第三家公司送上资本市场，也是其旗下首家A股上市公司。

在随后的媒体采访中，雷军感慨：WPS走过31个年头，上市就等了20年。因为等太久了，当这一切真的发生时，都不敢相信这是真的。

雷军回忆，2011年7月4日就任金山集团董事长之后，主要做了两件事，一是“包产到户”，将原来的事业部改组为子公司，推动管理团队持股，将公司发展和团队利益紧密联系；二是子公司全部战略转型移动互联网。

雷军表示，WPS分拆上市是既定战略，在转型移动互联网中大获成功。同时雷军还透露，金山云也在IPO的路上。

WPS不是纯粹的商业决定是英雄梦想

当被问到小米和金山有什么不同时，雷军表示，这两家公司的风格差异非常大。“一家是我在40岁之前参与创办的，另一家是我在40岁之后创办的。金山更偏向于程序员文化，技术立业；小米更年轻、更创新，是'软硬结合模式'。但这两家公司骨子里的东西是一样的，都是有梦想、有追求的公司。“

采访中，雷军再次提到“梦想”这个词。在金山办公上市前夕，雷军发全员信也提到，WPS是个英雄的梦想。

回顾金山办公走过的历程，其实不难理解“梦想”、“坚持”这些词对于这家走过31年的“活化石”公司的意义。

金山办公最早可以追溯到31年前。1988年，当时计算机已经在全球快速发展，但中国还没有自己的中文处理软件。金山创立的初心，就是要把这块硬骨头啃下来。此后的一年多时间里，24岁的求伯君夜以继日，最终一个人用汇编语言写了12万2千行代码，WPS1.0横空出世并获得巨大成功，正式开启了计算机中文办公时代。

2005年，WPS作出划时代的决定：面向个人用户永久免费，基于独创技术实现跨平台兼容，覆盖Windows外的平台——“免费+兼容”的创新模式，从此，WPS和微软分道扬镳，从传统软件时代步入互联网时代。

2011年，在雷军的大力支持下，WPS发布移动版产品，全力投入移动互联网转型。迄今为止，WPS Office移动版同时支持全球46中语言，成功覆盖全球220个国家和地区。

雷军回忆称，2000年时WPS的发展遇到了巨大的瓶颈，整个WPS的架构需要推倒重写，这对当时的金山来说是一笔巨大的投资。如今的WPS还是以2000年搭建的架构为核心迭代而成的。雷军称，曾经有很多人很多次劝他放弃WPS，如果不是为了心中的梦想，一直坚持不放弃，是很不容易的。

“技术立业”的程序员文化是金山一直以来都很看重的，金山办公2500名员工，绝大部分也都是程序员。雷军回忆，在创办金山的30年前，对程序员要求都很高：画界面、写文档、做测试……一个人相当于现在的一个研发部门。

雷军说，“早期WPS挺赚钱的，后来有20年都是不赚钱的。”在决定转型移动互联网后，金山不再以利润为考核标准，把当时融资的5000万美金全部投到研发上，大规模推动移动互联网转型，推出WPS移动版。“今天WPS的成功是抓住了移动互联网的浪潮，我相信WPS在全球都会有巨大的发展空间。”雷军补充道。

关于金山办公未来的发展战略，雷军给出了答案："一是我们要坚定地推动全球化战略，全球化是这个世界给中国科技公司的一个机会，我们要利用在移动互联网上的领先优势，在为全球的用户提供更好的产品和服务。而是金山办公软件要继续深耕企业市场，甚至企业的云服务市场和数据服务市场。“

31年技术立业发力“云和AI”

金山办公招股书显示，公司过去三年的研发费用占营收比例持续超过35%。不出意外，金山办公将成为“研发占比最高”科创板公司。

2018年，金山办公在其举办的“未来办公”大会上正式宣布，正在加速落地以“云、多屏、内容、AI”为核心的战略布局，将办公从传统的以产品和功能为主导形态，升级到“全终端+云服务，覆盖所有需求场景”的新型智能化办公形态。

一方面，金山办公持续向包括阿里钉钉、百度网盘在内等合作伙伴输出云办公服务能力，打造围绕在线文档编辑能力的云办公生态。另一方面，在AI领域的持续投入，帮助金山办公“全面刷新”办公产品功能和服务体验，AI正成为赋能未来办公的底层能力。

金山办公董事长兼首席执行官葛珂在接受网易科技等媒体采访时称，WPS更加注重通过互联网服务的方式满足用户需求。如果将企业比作一个人，那么WPS非常像一个不善言辞的理工男，更擅长用代码表达感情，用技术优化体验，用产品取悦用户。