老牌汽车厂商福特终于下场对决特斯拉

对福特来说，没有比代表着美式自由精神的野马(Mustang)车型更适合电车化的车型了。

美国当地时间11月17日，全球汽车巨头福特汽车在加州洛杉矶发布了纯电动SUV车Mustang Mach-E。这是福特汽车宣布电气化战略之后的首款车型，也意味着这家百年老牌厂商终于真正进军电动车领域；而他们的竞争目标，直指电动车行业目前的领先者特斯拉。

野马家族电动新成员

已有116年历史的福特汽车是美国汽车行业的标志企业，他们开创的T型车和普及的移动装配线开创了现代汽车行业，也惠及了整个美国制造业。福特选择了自己最为经典的野马系列打造首款面向全球市场的电动车，显然有在电动车时代延续经典和辉煌的意图。

1964年上市的野马汽车(Mustang)以澎湃的动力和狂野的设计，迅速成为美式文化的象征，为福特打造了一个经典品牌，更开创了一个细分车型——前方后曲设计的小马车(兼具跑车的巨大前车罩和轿车的曲线尾甲板)。野马的命名则是致敬二战时美军声名显赫的远程战机P-51 Mustang。上市55年，福特野马的全球销量超过1000万部。

设计带有明显的野马家族元素。无论是野马商标，还是巨大的方形引擎盖、六角形护罩、三直线灯光条的尾灯，或是标志性的车身肌肉线条，都可以看出野马家族的烙印。但在内饰设计方面，Mach-E却是完全的极简科技风，巨大的垂直中控触摸屏，取消了大部分实体按键，仪表盘也完全被液晶屏所取代。

当然，一款电动车最重要的是性能。Mach-E按搭载电池不同，分为标准(75.7kWh电池)和长续航(98.8kWh电池)两种版本，均可选择由永磁电机提供动力的后轮驱动或者全轮驱动方式。其中长续航后驱版Mach-E续航里程约480公里(注意这是更为严格的美国EPA标准，而不是国内的等速续航标准)。长续航全驱版Mach-E能输出332马力的最大功率和565牛·米的峰值扭矩。标准续航全驱版本Mach-E 0到96公里/小时加速时间快过基础版保时捷Macan。

此外，Mach-E还有两个高性能特别版：GT版本能在4秒之内完成0至96公里/小时加速，比保时捷Macan Turbo更快。而GT高性能版的加速时间则在3.5秒左右，与保时捷911 GTS处于同一水平。两款GT版均输出约342千瓦(459马力)的最大功率和830牛·米的峰值扭矩。值得一提的是，Mach-E的电池组经历了零下40度的极端测试，并可利用液冷方式优化极端气候条件下的性能和充电速度。

福特汽车提供的家用智能联网充电桩，在240V插座上平均每小时可以补充51公里续航里程，附带的移动充电器可以在240V插座上平均每小时可以补充35公里续航里程。而在福特汽车的直流快充站，最高150kW的充电功率下，长续航后驱版可以在10分钟补充75公里续航里程，标准版则在38分钟内实现10%充电至80%。

得益于电气化带来的技术提升，Mach-E是一款车内空间相当宽敞的5座SUV，前备箱容积136升，后备箱容积821升，放倒后排的容积更是达到了1677升。超大单片式全景天窗带有特别镀层，可以阻挡紫外线和红外线，做到夏季凉爽和冬季温暖。Mustang Mach-E将于2020年年底正式开始向美国消费者交付，售价从43985美元到60500美元不等；中国市场则会在2021年引进，并根据中国消费者需求提供定制化产品和服务。

老牌厂商转型电车

过去两年时间，大众、丰田、通用等全球主流车企纷纷宣布了各自的电动车计划，其中也包括了福特汽车。2017年上任的福特CEO兼总裁韩恺特(Jim Hackett)将电气化定为公司的战略方向，计划未来全力投入新能源NEV领域。他还专门在内部组建了跨部门跨职能的“爱迪生团队”(Team Eddison)，来负责推进公司的电动车项目。

略微解释一下背景梗：福特汽车创始人亨利·福特(Henry Ford)曾经是美国传奇发明家爱迪生(Thomas Eddison)的核心技术骨干。他在爱迪生照明公司(后来的通用电气公司)担任首席工程师期间，积累了足够的财力和资源，打造了自己的第一辆内燃汽车，才有了后来离职创办了汽车公司的经历。

去年福特宣布将电动车投资规模增加一倍，在2017年至2022年投资115亿美元开发新能源车型，包含轻混、全混动、插电式混动以及纯电动车型，包括纯电动野马Mustang Mach-E和纯电动皮卡F-150。而今年亮相的Mach-E就是福特电气化战略的第一步。福特全球市场负责人吉姆-法利(Jim Farley)表示，该公司计划开发40款电动和混合动力车型，其中16款将是纯电动汽车。

进入2019年之后，福特在电动车行业的步伐进一步加速，连续宣布了一系列战略布局。今年4月福特向电动皮卡创业公司Rivian战略投资了5亿美元，双方将共同打造电动车产品，福特自己的经典皮卡F-150电动版也在研发过程中。Rivian的战略投资者也包括了亚马逊，而特斯拉将于本周发布首款电动皮卡。

今年7月，福特宣布与全球销量最大的车企大众汽车达成战略合作，双方不仅将携手开发电动汽车和自动驾驶技术，在2022年推出面向全球的商用电动车。此外，福特还将基于大众的模块化电动车平台在欧洲推出纯电动车，计划2023年在德国工厂投产，未来六年总计交付60万辆。

今年10月，福特还宣布与壳牌旗下充电解决方案子公司Greenlots以及美国科技巨头亚马逊达成战略合作，意在解决电动车主最大的担忧——在外充电问题；福特计划随着2020年电动车上市，在北美打造最大规模的电动车公共充电网络，包括超过1.2万个充电站和3.5万个充电桩。相比之下，电动车行业的先行者特斯拉目前全球总计拥有1600个充电站和1.45万个超级充电桩。用户可以通过手机应用远程监控充电情况，也能通过该应用寻找充电设施和便捷支付。

特斯拉将迎诸多劲敌

由于传统车企此前并没有真正进军电动车市场，也没有真正具有竞争力的电动车产品，先行者特斯拉几乎是横扫美国电动车市场。今年9月的美国新能源车销量排行版上，特斯拉占据了总销量的六成，冠军的Model 3销量1.71万部，而排名第二的雪佛兰Bolt仅有2125台，第一和第二相差如此悬殊，原因也很简单，雪佛兰Bolt无论是车身设计，还是内饰中控，或是电池性能，都和Model 3有着明显差距。

为什么主流车企销售的电动车型都看起来如此笨拙老土，和特斯拉完全是两个级别的产品？其中一个原因是，这些主流车企此前根本就没有在电动车上投入太多资源，他们的重心依然还在燃油车上，做电动车并不是为了挣钱，而是为了应付政府的环保积分政策。

以美国最大的汽车市场加州举例，一家主流车企如果在加州销量超过6万辆就必须销售一定比例的新能源车，拿到足够的零排放积分，否则就要额外付费从电动车企那里购买。零排放积分也是特斯拉早期的重要营收来源，2013年特斯拉从这一政策获利2.5亿美元，相当于12%的营收来源。实际上，据美国媒体透露，通用每卖一辆雪佛兰Bolt还要亏损几千美元成本，但这和他们获得的零排放积分相比还是值得的，让通用汽车可以安心在加州等重要汽车市场继续销售燃油车辆获得利润和营收。

不过，随着过去两年主流车企在政策推动下，逐步将电动车作为未来战略，投入巨资进行电动车研发，特斯拉或许才真正迎来具有实力的竞争对手。Mustang Mach-E就是福特电动车战略的第一款新电动车。在产品性能和特斯拉大致相当的情况下，传统车企的经销、售后和未来充电将成为关键吸引因素。福特汽车在美国拥有超过2,100家福特认证经销商，拥有超过3,500名EV专业技师支持全国消费者。

分析师预计，虽然特斯拉目前占据美国电动车市场六成份额，但在未来十年或将降至两成左右。但这并不代表特斯拉会销量下滑，因为整个电动车市场还在急剧增长，特斯拉销量同样还会大幅上升。2018年美国电动车销量暴涨80%，达到35.8万辆，但新能源车在整体市场销量的总占比依然只有1.2%，还有巨大的市场空间。

福特特斯拉全面对决

毫无疑问，Mach-E的直接竞争对手就是特斯拉的中型SUV电动车Model Y。这两款纯电动车SUV的定价区间、性能参数和上市时间都大体相当。Model Y的续航也是300英里(480公里)，Model Y的0-60英里加速时间是4.8秒(双电机全驱版本)或是3.5秒(性能版)。Model Y的定价则是3.9万美元至4.8万美元不等。

而在四天后，特斯拉就将在今天福特的发布会上发布他们的电动皮卡新车。而福特F150则是皮卡领域的毫无争议的霸主，福特自己的电动皮卡也将在明年上市。显然特斯拉和福特会在皮卡领域展开新一轮竞争。

实际上，福特和特斯拉的夙愿由来已久。自从特斯拉Model S上市起，马斯克就多次公开嘲讽传统车企，其中也包括了福特汽车。仅仅是去年，两家公司就多次打口水战。

简单列举其中几个比较知名的片段：去年4月，马斯克公开表示，投资者要是不喜欢他，可以去投资福特汽车。去年6月，马斯克公开嘲讽福特汽车的组装工厂看起来像是“停尸房”。一个月后，当马斯克骄傲宣布特斯拉一周车产量达到了7000辆时，福特欧洲区负责人回击说，“这只是我们4小时的产量。”

2013年马斯克失去了Model E，不得不放弃了组成SEX性感三驾马车的想法。而按照马斯克原本的规划，Model 3应该被命名为Model E，但因为福特早在十几年前就注册了Model E商标(但并未启用)，才不得不改名为Model 3。

对比一下特斯拉和福特两家公司。特斯拉去年全球销量35万辆，营收215亿美元，亏损10亿美元，市值达到635亿美元。而福特汽车去年全球销量250万辆，销售额1603亿美元，利润37亿美元，但市值则只有356亿美元。为什么福特的销量和营收规模是特斯拉的七倍，市值却只有特斯拉的一半？

股价和市值主要体现了投资者对一家公司未来业务增长空间的预期。特斯拉之所以能获得和营收及利润不相匹配的市值，是因为资本看好特斯拉和电动车市场的未来增长，而传统燃油车市场的销量已经陷入停滞，而福特的销量也无法继续增长。但随着福特在未来逐步全面进军电动车市场，资本市场对他们的增长空间也给出重新评估。