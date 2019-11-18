青年汽车破产，“百公里水耗一百升”闹剧收场

不出意外，“车加水就能跑”的谎话落地成盒了。

因“水氢发动机”让广大吃瓜群众熟知的杭州青年汽车有限公司，上个月正式完成了破产程序，宣告正式破产。

据天眼查显示，青年汽车共有8条被执行人信息，还有31条失信被执行人信息，原因均为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。目前包括庞青年、王淑丹等公司多位高管股权已被法院冻结。

“此处应该有掌声”，不少网友对此大快人心，“终于不再侮辱我们的智商了。”

烧水的车，骗补的局

5月23日，《南阳日报》头版发表名为《水氢发动机正式下线，市委书记点赞！》的文章。文章称，车载水可以实时制取氢气。这就意味着汽车安上水氢发动机发动机后，加个水箱就能跑了。

根据青年汽车的介绍，青年水氢燃料车不用加油，也不用充电，只需加水，续航就超过500公里，轿车甚至可以超过1000公里。

“海水、污水都可当“水氢车”水源。”青年汽车董事长庞青年补充说。

消息一出，舆论瞬间高潮。海水污水都能作为燃料？续航能力还如此高超，这直接跳过了电动车时代，简直是燃油车向新能源车过渡的究极进化，马斯克听说了也得怀疑人生。

庞青年说，水氢燃料车的最大秘密，就是一种特殊催化剂，再通过过滤富集，使氢气浓度达到99.99%，再通过氢燃料反应堆产生电能驱动汽车。

对于这个“特殊的催化剂”究竟特殊在什么地方，青年汽车像是在保护核心机密，始终不肯透露半句。

事实上，所谓“水氢发动机”就是常说的“氢燃料电池”，“氢燃料电池”是以氢气作为动力的，并不是说加水就可以跑，其中还涉及到一系列物理化学复杂反应。

2H2O+催化剂=2H2↑+O2↑，这是初中就学到的化学公式。加水产生氢气，从理论上说，这套技术路线是可行的，但不是仅仅加水，还要有催化剂，跟水反应产生氢，然后氢跟燃料电池反应产生电。

在氢燃料汽车行业，日本走的比较靠前。尽管日本燃料电池的出货量和装机规模占全球60%以上，氢燃料电池领域的专利数目领先其他各个国家。但是与庞青年所说的只要加水就可以行驶500多公里，仍有很大的差别。

总之，庞青年的“水氢汽车”非但没有赢得外界认可，反而受到业内的竖中指。

查看青年汽车往年的经历，就会发现群众并没有冤枉他。早在2010年，青年汽车就曾来到宁夏石嘴山，与当地政府达成协议，计划投资267亿元打造石嘴山汽车项目。

按照计划，青年汽车要在石嘴山建设年产21万辆重型卡车、10万辆莲花轿车、51万台大型汽车发动机等项目。

于是它得到的了石嘴山政府为其提供的拥有采矿证的煤矿。青年汽车进入石嘴山多年后，汽车项目虽然毫无进展，不过靠出售煤炭资源，却套取了10亿元现金。

同样在鄂尔多斯，庞青年打算有同样的套路，以造车为由换取煤炭资源。造车的项目，当然失败了，不过这次庞青年“失手”，被警方以涉嫌诈骗立案侦查。

青年汽车还曾经在海宁、连云港、济南、泰安等多地“作案”，不出意外，没有一个项目成功，都是以造车的名义，套取国家补贴。

在宣布加水就能跑的汽车之前，庞青年就已经20余次被列入失信名单并被限制消费。

更早之前，2017年2月份新能源汽车骗补风波中，工信部网站公布了对7家汽车公司行政处罚书，青年汽车的大名赫然在列。

“庞氏骗局”

同年8月，青年汽车在自己的总部举行了号称全球首辆水氢燃料汽车诞生仪式，庞青年亲自上台，这台“烧水”的汽车是一台商用物流车，是一辆卡车，名为青年曼卡。

事实上，庞青年的造车事迹要从上世纪开始说起。

庞青年，1958年在浙江省台州出生。早期放过羊，卖过茶，也开过拖拉机。20世纪80年代，曾在家乡办了一家小厂，造自行车轮胎。

或许是造自行车轮胎的经历，让庞青年有了造汽车的想法。1995年，庞青年、北京北方车辆制造厂、金华经济开发区三方合资成立金华尼奥普兰车辆有限公司，从客车开始入手。

不过直到1998年，尼奥普兰只生产了8辆客车，还因质量问题没能卖出去。这一年金华尼奥普兰与德国尼奥普兰公司合作，引进新技术和新车型，这才得以翻身。

2001年，青年汽车集团成立，在当时的国内市场上，金华尼奥普兰客车在200万元以上的市场几乎占据100%的份额。

2004年，庞青年开始进军轿车行业，收购贵航云雀汽车，获得了轿车生产资质。他后来又通过与英国莲花汽车的母公司马来西亚宝腾汽车在乘用车技术上的合作，推出“青年莲花”品牌，并向市场上投放了包括竞速、竞悦、L3、L5在内的4款车型。

2006年，为了打造“绿色奥运”，北京决定分两批购买近800辆“绿色大巴”订单，青年汽车拿下了其中的500辆，青年汽车和庞青年开始名声大噪。

同年，青年汽车与宝腾汽车合作，以宝腾的两款汽车为原型，在国内生产汽车。同时，青年汽车把“云雀汽车”更名为“青年莲花”。

当时国内汽车市场处于高增长状态，尝到甜头的庞青年开始大跃进。在2009年，宣布将在全国建设十大汽车生产基地，让青年汽车的年产能达到146.3万辆，预计投资金额为444亿元，甚至还试图收购瑞典萨博汽车。

不过收购萨博汽车的项目最终宣布失败，加之2011年与莲花工程的技术合作到期，建设十大汽车生产基地的计划也随之泡汤，多处基地处于烂尾状态。

随后山东、鄂尔多斯等地的工厂也陆续爆出欠薪停产停工的消息。加之此前承诺的项目投产情况不如预期，政府开始对青年汽车提出追偿。

在2016~2017年两年里，因欠薪和欠款等问题，青年汽车旗下浙江青年莲花涉及几十起诉讼，被多家金融机构的失信名单。在裁判文书网上与“青年汽车”相关的裁判文书就多达几百份。

2017年9月1日，浙江萧山区人民法院根据债权人上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行的申请，正式受理青年汽车破产清算一案。

时隔2年后，随着破产程序的终结，青年汽车也开始轰然倒地。据人民法院公告网的信息。青年汽车用于普通破产债权清偿的金额为205435080.96元,债务清偿率为28.47%。

伴随着青年汽车宣告破产，庞青年主导的青年汽车集团也是危机重重。根据企查查显示，青年汽车集团自身风险信息达375条，涉及的法律诉讼案件多达670宗。

今年8月，海宁市资产经营公司以青年汽车集团未能清偿到期债务，明确缺乏清偿能力为由，向浙江省金华市中级人民法院申请青年汽车集团破产清算却被驳回。

旗下青年汽车破产之后，青年汽车集团离破产还有多远？