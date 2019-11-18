巨头寻找新流量：新浪、腾讯、阿里纷纷押宝社交“第二春”

三天前，探探新推的一款实名制婚恋交友平台“牵手恋爱”进入媒体的视野。

11月的社交行业有些热闹，这个月，Baidu推出了主打校园匿名社交的“听筒”，网易上线了主打声音+陌生人社交的“声波”，而主打视频美颜、匿名通话聊天的社交工具“猫呼”背后则站着社交老兵腾讯。

在2019，风口十分稀缺，但社交新品却层出不穷。

只不过这一次的入局者，不再是名不见经传的初创者，而均为我们耳熟能详的科技巨头，有社交成绩并不明显的阿里、京东、搜狐，也有早在社交领域分一杯羹的新浪、陌陌、腾讯、YY等。

据猎云网统计，从年初披着“网红”外衣的“马桶MT”、“多闪”、“聊天宝”同时面世，打开了2019年社交棋局，直至“牵手恋爱”，2019年已经有15款“有背景”的社交新品。

年初时，有媒体称“马桶MT”、“多闪”、“聊天宝”的同时公布是为了“抱团”狙击微信，而翻看今年的社交入局名单，便可发现这样的解读便有些不太妥当。因为在这背后，有对新流量的寻找，有对自己业务焦虑后寻找新增长点的布局。

或许我们可以这样说，移动社交或将迎来一个新拐点，这次所有的入局者都是在寻找这个拐点的新人。

1、寻找下一个十年增长点or低调探索？巨头入局各有不同

在tech星球的报道中，新浪内部员工曾调侃“绿洲”是新浪“想要寻找下一个十年的增长点”。

今年9月初，微博用户经历了“绿洲”的刷屏二维码，如今打开微博，也常常可以看到“绿洲”的相关推介，这是一款对标ins的图文产品，在定位上则更具时尚特色，绿洲表述自己是“微博出品的生活时尚社交产品。

10月，新浪又上线一款3D时尚社交新产品——ADA社区，新浪负责“ADA社区”的工作人员表示，“ADA社区”是新浪网时尚频道的产品，目前入驻到“ADA社区”中的品牌都是一线奢侈品牌，用户门槛比较高。

这两款产品均被外界解读为微博用户增长呈现疲态下，新浪的新尝试。

微博已经十年了，在新浪的财报中，微博对其的影响十分巨大，几乎左右了整个财报和利润的增长。而在人口红利消失和短视频App崛起的双重压力下，包括微博在内的所有社交平台都面临着用户增长和广告收入上的压力。

腾讯也是如此，今年10月，第三方研究机构Questmobile发布的《2019中国移动互联网秋季大报告》数据显示，相比6月的半年报告榜单，微信、QQ月活有不同程度的下跌，同比下降了0.48%和1.08%，而在短视频等内容型产品的拉动下，头条月活用户规模同比增长18.6%。

正因此，腾讯也不断推出新品及不断投资或收购，包括短视频内容分发产品、短视频社交产品、剪辑工具等，主打视频美颜通话聊天的“猫呼”正是其中之一。

相比于腾讯和微博的寻找增长点，搜狐则在“狐友”寄托了更多的未来。搜狐曾走上过巅峰，但在移动互联网时代，搜狐已经掉队了，如今，搜狐市值为3.95亿美元。

在狐友之前，搜狐发布社交产品，还是九年前力推搜狐微博。6月9日，搜狐宣布旗下社交产品狐友App正式版上线。这款被定义为“治疗孤独者的社交软件”，定位熟人社交，希望扩张90、95后的社交圈。对于此前的尝试，搜狐董事局主席兼CEO张朝阳表示：“搜狐做社交屡战屡败，之前的产品有点跟风，希望这次狐友可以成为黑马，它是搜狐的未来。”

而对于阿里来说，在其交易商业的垄断性优势下重启了“来往”项目，推出“real如我”，则更像是一次2C探索。“来往”是阿里成立网络通讯事业部后，首个集团核心级项目。在曾经，阿里“来往”定义为“CEO工程”，投入大量资源和宣传。而如今，虽然依旧是垂直校园社交赛道，但整体来说则更加低调。

2、移动社交未来在哪里？答案是更垂直、更新型

从各巨头的布局中我们可以看到两大明显趋势：一是通过语音、视频等新型载体玩出新意，二则去触达更为垂直的领域。

腾讯推出的猫呼主打视频美颜、匿名通话聊天，最大的玩法就是可以自动帮视频里的你自动戴上面具，从而实现蒙脸形式的视频聊天；网易推出的声波主打语音交友，用户在完成登录后即可选择进入不同的语音房间进行互动社交；新浪旗下主打3D换装、高奢单品、合影互动三大亮点的ADA社区则类似于韩国社交游戏ZEPETO；而陌陌旗下的ZAO则主打AI换脸……

毫无疑问，新技术驱动下，社交产品结合新的载体将成为一大趋势。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近四成受访网民愿意采用短视频代替文字交流，年轻群体多，视频交流意愿强，未来社交领域短视频或为新的爆点。

除此以外，很多场景都有社交需求。游戏、校园、职场、旅行等场景下，人们都更倾向于更有针对性地寻找更满意自己诉求的社交平台。

QuestMobile数据显示，由社交带来的视频、新闻资讯和移动电商等领域的攀升非常明显，并且因为“社交+裂变”导致用户黏性增强、用户变现路径缩短、变现通路变宽，“社交”深度融合各类场景提升变现的时代已经开启。

Baidu上线“听筒”、阿里巴巴重启来往推出“Real如我”，京东的“梨喔喔”以及企图“王者归来”的人人，则都将目光放在了校园场景下。

2011年5月4日，人人头顶“中国的Facebook”光环赴美上市，首日市值最高接近75亿美元。

关于人人网为何没落的问题，人们从来没有停止过追问，这一问题至今也没有让所有人信服的答案。而在人人网黯然退场后留下的校园社交空白至今也未被填上，但学生群体的特性吸引着巨头入场。

而“牵手恋爱”和“追吖”则定义为更具目的性的恋爱社交。

“牵手恋爱”的功利性明显高于常见的陌生人交友软件，如用户成为付费VIP，“精选”页会为用户打上稳定的职位标签和象征财富的“有车有房”标识，并给予VIP更多主动权，他们可以筛选“学历”、“年收入”和“房产”条件，只接收能满足自己物质条件要求的用户推荐页。

“追吖”只支持18岁以上的用户，虽然针对游戏、动漫、二次元用户，但也更具明显地“恋爱”目的性，兴趣匹配、三分钟CP以及牵线师模式为追吖核心，其中牵线师模式为追吖首创，具体是指通过用户自主申请成为牵线师后可在自己的速配屋内指引其他用户匹配，类似线上版的红娘。

如今，无论是站在用户纬度分出的衣、食、住、行，还是站在企业纬度的分出的电商、手游、泛娱乐、圈层运营、同城生活，社交+都在重塑原有的玩法。目前，社交功能已经与移动互联网其他各场景深度链接，特别是电商、游戏、泛娱乐及粉丝场景的链接已经比较明显。

而在未来，伴随5G商用启动的’场景’时代来临，围绕’场景+社交’会涌现出大量创新型产品，如何抓住这一点，或将成为行业新命题。

3、“松圈主义”主义下，时代正在给出新机会

无论你在多么小众、特别的社交产品中寻找到了新的朋友，最终都会问出一句话“你微信多少”。

即使是这样的现状，也并不能够抑制新社交产品的不断出现。

7年前，在一项“90后文化检测”的调查中发现，90后在社会关系的处理上遵循这样的原则：对社交圈子既不亲近，也不疏离，他们懂得圈子保持关系的重要性，也很会组建圈子，以获得更多资源，同时又绝不接受圈子的束缚。

人们将这样的行为定义为“松圈主义”，而如今的年轻人在社交网络上的痕迹有愈发明显的“松圈主义”倾向，他们爱好多元、不受拘束，在“用完即走”和“深度使用”上自如切换。

因为“用完即走”和“深度使用”二者并不矛盾，所以，新的社交产品，一直都会出现。这类产品并不该被视作微信的补充者，而属于新流量的寻找者。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，移动社交用户在手机网民中的渗透率不断提升，2018年中国移动社交行业用户规模达到7.37亿人，预计2020年将达到8.2亿人。

毫无疑问，虽然已呈红海，但移动社交领域还有自己的可能性。

如今，社交产品形态差异越来越大，而场景覆盖也越来越广泛。社交产品已经正在逐渐脱离单纯的“社交”概念，而走向“社交+”的趋势。未来，社交的落脚点一在技术变革，二则落在社交场景的多元应用。

今年年初，“马桶MT”、“多闪”、“聊天宝”同时推出，一时风头无两，但很快就沉入水底，没有留下一丝水花。

而在接近年末的11月，又一轮水花溅起。

当巨头纷纷下场寻找社交的新未来时，社交能成为他们的新未来吗？